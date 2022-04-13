Помер французький актор Мішель Буке, зірка фільму "Іграшка"

Буке за свою кар'єру знявся в понад 70 фільмах, йому було 96 років.

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Відомий французький актор Мішель Буке помер у віці 96 років. Володар премії імені Мольєра та двох премій "Сезар" за свою кар'єру знявся у сімдесяти фільмах, серед яких "Іграшка", "Наречена була в чорному" та "Знедолені". Про смерть актора повідомив CNEWS.

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Мішель Буке народився 6 листопада 1925 року. Його виховували в школі-інтернаті, він працював підмайстром пекаря, дресирувальником та зубним. Однак у 1943 році він зустрів актора Моріса Есканда, який змінив його життя, запросивши на свої заняття та запропонувавши роботу в театрі.

Освіту Мішель отримав у Вищій консерваторії драматичного мистецтва, де пізніше викладав, в 1944 він отримав свою першу роль в "Тартюфі" Мольєра. Через три роки, в 1947 році, він дебютував у кіно в "Мосьє Вінсент".

[ + – ] Мішель Буке та П'єр Рішар у фільмі "Іграшка" Фото: Скриншот

Хоча за свою кар'єру Мішель знявся в декількох десятках фільмів, він віддавав перевагу театру, вважаючи, що тільки так може відчути зв'язок із глядачем. Востаннє він виходив на театральні підмостки у 2017 році, коли йому вже виповнився 91 рік.

У 2012-му він зіграв художника Огюста Ренуара у фільмі "Ренуар. Остання любов", а у 2020-му з'явився в невеликій ролі в картині "Вілла Каприз" режисера Бернара Стора.

[ + – ] Мішель Буке у фільмі "Ренуар. Остання любов" Фото: Скриншот

Однак одним з найбільш запам'ятовуваних фільмів з його участю стала трагікомедія "Іграшка" 1976 року з П'єром Рішаром у головній ролі. Актору дісталася роль жорстокого мільйонера П'єра Рамбаль-Коше.