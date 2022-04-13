Николас Кейдж признался в любви к Достоевскому и сравнил себе с героем его романа

Также актер признался, что хотел бы исполнить роль капитана Немо и любит фильм "Апокалипсис сегодня"

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Голливудский актер Николас Кейдж, чья карьера в последнее время не шла на взлет, вернулся на экраны в картине "Невыносимая тяжесть огромного таланта", в которой исполнил роль самого себя. Кино, выходящее в прокат 22 апреля, высоко оценили критики, а сам Кейдж ответил на вопросы поклонников на портале Reddit.

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Он рассказал, что всегда восхищался киноработами Джеймса Дина, особенно его ролью в фильме "К востоку от рая", и именно Дин вдохновил его на собственную актерскую карьеру, а также признался, что любит читать, смотреть кино и заниматься спортом. Достоевского он тоже читал. И Дмитрий Карамазов является его любимым книжным героем.

Фото: Reddit

"Я обожаю этого персонажа, потому что он счастлив, хотя у него нет денег. Он просто живет на полную. Он потратил все деньги, чтобы добиться любви девушки. Я тоже однажды сделал нечто подобное. В старших классах я был очень похож на Дмитрия Карамазова. Самая красивая девушка в школе пригласила меня на выпускной, но денег у меня не было. Моя бабушка дала нам немного денег в долг, по две тысячи долларов на каждого. Мой старший брат купил машину, другой брат купил стереосистему. И я вбухал все деньги в лимузин с шофером, смокинг и ужин в ресторане Le Dome на бульваре Сансет. И я никогда не жалел о этом решении. Это было — по-карамазовски", — рассказал Кейдж.

Напомним, сам актер переживал финансовый кризис. Главным образом из-за скандальных бракоразводных процессов. Ему даже пришлось продать свою коллекцию комиксов, поместье на Род-Айленде, средневековый замок Найдштайн в Баварии и имение в Лос-Анджелесе. Ему удалось расплатиться с долгами, так что он сообщил в интервью, что теперь будет более избирательно относится к кинопроектам.

Отвечая на вопросы поклонников, Кейдж рассказал о своей работе, которую считает лучшей. Кейдж заявил, что идеал, к которому он стремится, — роль в фильме "Покидая Лас-Вегас". Кроме того, он отметил свою роль в фильме "Свинья".

"Мне всегда будет интересно работать над низкобюджетными независимыми драмами. Мне хотелось вернуться к спокойной, натуралистичной манере актерской игры", — рассказал актер.

Кейдж признался, что хотел бы поработать с такими режиссерами, как Кристофер Нолан, Ари Астер, Роберт Эггерс и Спайк Ли. А роль его мечты – это капитан Немо из романов Жюля Верна. Ведь у них есть общая черта: они оба любят море.

Также он рассказал, что может бесконечно смотреть фильм "Апокалипсис сегодня", а свой пиджак из змеиной кожи из фильма "Дикие сердцем" он подарил партнерше по фильму Лоре Дерн. Но водит 2016 Shelby GT350R, копию авто из своего фильма "Угнать за 60 секунд".

Фото: Getty Images

Кейдж был откровенен, но про личную жизнь предпочел умолчать. Напомним, Кейдж в прошлом году женился в пятый раз. Его избранницей стала японская актриса Рико Шибата. Пара уже ждет первого совместного ребенка. Николас в интервью для британского GQ рассказал о том, что он и его жена уже выбрали имя для малыша. Акира Франческо — для мальчика и Леннон Оги — для девочки.