Ніколас Кейдж зізнався в любові до Достоєвського та порівняв себе з героєм його роману

Також актор зізнався, що хотів би зіграти роль капітана Немо та любить фільм "Апокаліпсис сьогодні"

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Голлівудський актор Ніколас Кейдж, чия кар'єра останнім часом не йшла на зліт, повернувся на екрани в картині "Нестерпний тягар величезного таланту", в якій виконав роль самого себе. Кіно, яке виходить у прокат 22 квітня, високо оцінили критики, а сам Кейдж відповів на запитання шанувальників на порталі Reddit.

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Він розповів, що завжди захоплювався кінороботами Джеймса Діна, особливо його роллю у фільмі "На схід від раю", і саме Дін надихнув його на власну акторську кар'єру, а також зізнався, що любить читати, дивитися кіно та займатися спортом. Достоєвського він також читав. І Дмитро Карамазов є його улюбленим книжковим героєм.

"Я обожнюю цього персонажа, тому що він щасливий, хоча в нього немає грошей. Він просто живе на повну. Він витратив усі гроші, щоб добитися кохання дівчини. Я теж одного разу зробив щось таке. У старших класах я був дуже схожий на Дмитра Карамазова. Найкрасивіша дівчина в школі запросила мене на випускний, але грошей у мене не було. Моя бабуся дала нам трохи грошей у борг, по дві тисячі доларів на кожного. Мій старший брат купив машину, інший брат купив стереосистему. А я вбухав усі гроші в лімузин з шофером, смокінг та вечерю в ресторані Le Dome на бульварі Сансет. І я ніколи не шкодував про це рішення. Це було по-карамазовськи", — розповів Кейдж.

Нагадаємо, сам актор переживав фінансову кризу. Здебільшого через скандальні шлюборозлучні процеси. Йому навіть довелося продати свою колекцію коміксів, маєток на Род-Айленді, середньовічний замок Найдштайн у Баварії та маєток у Лос-Анджелесі. Йому вдалося розплатитися з боргами, тому він повідомив в інтерв'ю, що тепер буде вибірковіше ставитися до кінопроєктів.

Відповідаючи на запитання шанувальників, Кейдж розповів про свою роботу, яку вважає найкращою. Кейдж заявив, що ідеал, якого він прагне, — роль у фільмі "Покидаючи Лас-Вегас". Крім того, він відзначив свою роль у фільмі "Свиня".

"Мені завжди буде цікаво працювати над низькобюджетними незалежними драмами. Я хотів би повернутися до спокійної, натуралістичної манери акторської гри", — розповів актор.

Кейдж зізнався, що хотів би попрацювати з такими режисерами, як Крістофер Нолан, Арі Астер, Роберт Еґґерс та Спайк Лі. А роль його мрії — це капітан Немо із романів Жюля Верна. Адже вони мають спільну рису: вони обоє люблять море.

Також він розповів, що може нескінченно дивитися фільм "Апокаліпсис сьогодні", а свій піджак зі зміїної шкіри з фільму "Дикі серцем" він подарував партнерці фільму Лорі Дерн. Але водить 2016 Shelby GT350R, копію авто зі свого фільму "Викрасти за 60 секунд".

Фото: Getty Images

Кейдж був відвертим, але про особисте життя вважав за краще не розповідати. Нагадаємо, Кейдж минулого року одружився вп'яте. Його обраницею стала японська акторка Ріко Шибата. Пара вже чекає на першу спільну дитину. Ніколас в інтерв'ю для британського GQ розповів про те, що він та його дружина вже обрали ім'я для малюка. Акіра Франческо — для хлопчика та Леннон Огі — для дівчинки.