Рената Литвинова рассказала, почему уехала в Париж

Актриса покинула РФ еще в марте и успела поделиться снимком из больницы

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Актриса Рената Литвинова, которая уехала из Москвы еще в марте, заявила, что возвращается к работе. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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"Ненавижу безделье. Между моими больничными делами и написанием нового (кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Демны Balenciaga, встречаю много талантливых людей", — написала актриса и опубликовала фото в новом ансамбле от дизайнера.

Ранее Рената писала о том, что попала в больницу, правда не уточняла с каким диагнозом.

[ + – ] Рената Литвинова в парижской больнице Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Также, в одном из постов Литвинова обтекаемо высказалась по поводу войны, намекнув, что в ближайшее время в Москву возвращаться не собирается.

"Здесь — кажущийся мир, выборы французского президента, кафе и кофе, но каждый день читаю сводки и звоню в Одессу, где у меня остались люди из киношного прошлого. А моя родная мама и много кто ждут меня в Москве", — сообщила актриса.

[ + – ] Рената Литвинова в Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall [ + – ] Рената Литвинова в Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Известно, что она не появится в спектаклях в ближайшее время. Так, в спектакле "Северный ветер" в МХТ им. Чехова ее заменит Софья Эрнст. Отсутствие Литвиновой на сцене объяснили ее болезнью.

Напомним, Рената – давний друг грузинского дизайнера Демны Гвасалии, который является креативным директором французского модного дома Balenciaga. Он уже давно обозначил свою позицию и провел показ, посвященный Украине. Он и Рената знакомы уже много лет, она часто посещает показы Balenciaga и демонстрирует наряды этого модного дома.

Впрочем, в Париже у Литвиновой есть квартира, к тому же здесь учится ее дочь Ульяна. Девушка родилась в 2001 году, в браке актрисы с бизнесменом Леонидом Добровским. Пара рассталась в 2007 году, Ульяна осталась с матерью, учится в Париже и Лондоне и уже снялась в нескольких фильмах.