Рената Литвинова розповіла, чому поїхала в Париж

Акторка покинула РФ ще в березні та встигла поділитися знімком із лікарні.

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Акторка Рената Литвинова, яка виїхала з Москви ще в березні, заявила, що повертається до роботи. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

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"Ненавиджу неробство. Між моїми лікарняними справами та написанням нового (до речі, скоро почну читання) — знімаємо невеликий фільм у костюмах улюбленого Демни Balenciaga, зустрічаю багато талановитих людей", — написала актриса й опублікувала фото в новому ансамблі від дизайнера.

Раніше Рената писала про те, що потрапила в лікарню, щоправда, не уточнювала, з яким діагнозом.

[ + – ] Рената Литвинова в паризькій лікарні Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Також в одному з постів Литвинова обтічно висловилася щодо війни, натякнувши, що найближчим часом у Москву повертатися не збирається.

"Тут — світ, який здається, вибори французького президента, кафе та кави, але щодня читаю зведення та дзвоню в Одесу, де в мене залишилися люди з кіношного минулого. А моя рідна мама та багато хто чекає мене в Москві", — повідомила актриса.

[ + – ] Рената Литвинова в Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall [ + – ] Рената Литвинова в Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Відомо, що вона не з'явиться в спектаклях найближчим часом. Так, у спектаклі "Північний вітер" у МХТ ім. Чехова її замінить Софія Ернст. Відсутність Литвинової на сцені пояснили її хворобою.

Нагадаємо, Рената – давня подруга грузинського дизайнера Демни Гвасалії, котрий є креативним директором французького модного дому Balenciaga. Він уже давно визначив свою позицію та провів показ, присвячений Україні. Він і Рената знайомі вже багато років, вона часто відвідує покази Balenciaga та демонструє вбрання цього модного будинку.

Утім, у Парижі Литвинова має квартиру, до того ж тут навчається її дочка Уляна. Дівчина народилася 2001 року в шлюбі акторки з бізнесменом Леонідом Добровським. Пара розлучилася у 2007 році, Уляна залишилася з матір'ю, навчається в Парижі та Лондоні та вже знялася в кількох фільмах.