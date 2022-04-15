На 53 года моложе: что известно о новой возлюбленной Аль Пачино (фото)

Нур Альфаллах походит из богатой семьи и очень любит общество мужчин сильно в возрасте.

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81-летний американский актер, режиссер и сценарист Аль Пачино встречается с 28-летней Нур Альфаллах, представительницей богатой кувейтско-американской семьи, сообщает Page Six.

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Пару заметили вместе на этой неделе на обеде, посвященном новой художественной выставке художника Джулиана Шнабеля. Фотографией с мероприятия поделился актер Джейсон Момоа.

Альфаллах, похоже, любит мужчин значительно старше, поскольку раньше она встречалась с 78-летним Миком Джаггером, 60-летним инвестором-миллиардером и филантропом Николасом Берггрюеном, а также была замечена в Лос-Анджелесе в компании 91-летнего Клинта Иствуда, который, по ее словам, был другом семьи.

"Пачино и Нур начали встречаться во время пандемии. В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами, некоторое время была с Миком Джаггером, а затем встречалась с Николасом Берггрюеном. Она была с Аль некоторое время, и они очень хорошо ладят. Разница в возрасте не кажется проблемой, хотя он старше ее отца", – рассказал журналистам источник из окружения пары. На запрос журналистов прокомментировать роман, представители Пачино и Альфаллах не ответили.

[ + – ] Аль Пачино и Нур в ресторане Felix Trattoria в Венеции, штат Калифорния Фото: Backgrid

Это первый раз, когда Пачино появляется на свидании после его разрыва с израильской актрисой Мейталь Дохан в 2020 году, которая была моложе его почти на 40 лет, и тогда такая разница в возрасте стала для нее серьезной проблемой.

"Трудно быть с таким старым человеком, даже с Аль Пачино. Я поссорилась с ним и недавно ушла от него, но, конечно, я действительно люблю и ценю его, и я была рада быть рядом с ним, когда он нуждался во мне, и быть частью его наследия. Это честь для меня. Я рада, что эти отношения случились между нами", – признавалась Дохан.

Актриса добавила, что надеется остаться друзьями с актером, но не удержалась от небольшого замечания, добавив: "Он покупал мне только цветы. Как я могу вежливо сказать, что он не любил тратить деньги?"

Возвращаясь к Нур, отметим, что она и ее сестра Реми Альфаллах заключили сделку по производству модулей с председателем Imagine Entertainment Брайаном Грейзером. Нур также является вице-президентом Lynda Obst Productions в Sony. Она занята созданием двух художественных фильмов с Obst.

Пачино, у которого трое взрослых детей, имеет длинный список известных подруг, включая Дайан Китон, Пенелопу Энн Миллер и Кэтлин Куинлан. Он состоял в длительных отношениях с аргентинской актрисой Лусилой Сола, чья дочь Камила Морроне встречается с Леонардо ДиКаприо.