На 53 роки молодша: що відомо про нову кохану Аль Пачіно (фото)

Нур Альфаллах походить з багатої сім'ї і дуже любить компанію чоловіків сильно у віці.

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81-річний американський актор, режисер і сценарист Аль Пачіно зустрічається з 28-річною Нур Альфаллах, представницею багатої кувейтсько-американської родини, повідомляє Page Six.

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Пару помітили разом цього тижня на обіді, присвяченому новій мистецькій виставці художника Джуліана Шнабеля. Фотографією із заходу поділився актор Джейсон Момоа.

Альфаллах, схоже, любить чоловіків значно старших, оскільки раніше вона зустрічалася з 78-річним Міком Джаггером, 60-річним інвестором-мільярдером і філантропом Ніколасом Бергруеном, а також її помітили в Лос-Анджелесі в компанії 91-річного Клінта Іствуда, який, за її словами, був другом сім'ї.

"Пачіно і Нур почали зустрічатися під час пандемії. Як правило, вона зустрічається з дуже багатими літніми чоловіками, якийсь час була з Міком Джаггером, а потім зустрічалася з Ніколасом Бергруеном. Вона була з Аль деякий час, і вони дуже добре ладнають. Різниця у віці не здається проблемою, хоча він старший за її батька", — розповіло журналістам джерело з оточення пари. На запит журналістів прокоментувати роман, представники Пачіно та Альфаллах не відповіли.

[ + – ] Аль Пачіно і Нур у ресторані Felix Trattoria у Венеції, штат Каліфорнія Фото: Backgrid

Це перший раз, коли Пачіно з'являється на побаченні після його розриву з ізраїльською акторкою Мейталь Доган у 2020 році, яка молодша за нього майже на 40 років, і тоді така різниця у віці стала для неї серйозною проблемою.

"Важко бути з такою старою людиною, навіть з Аль Пачіно. Я посварилася з ним і недавно пішла від нього, але, звичайно, я дійсно люблю і ціную його, і я була рада бути поруч з ним, коли він потребував мене, і бути часткою його спадщини. Це честь для мене. Я рада, що ці стосунки були між нами", — зізналася Доган.

Акторка додала, що сподівається залишитись друзями з актором, але не втрималася від невеликого зауваження, додавши: "Він купував мені тільки квіти. Як я можу ввічливо сказати, що він не любив витрачати гроші?"

Повертаючись до Нур, зазначимо, що вона та її сестра Ремі Альфаллах уклали угоду з виробництва модулів із головою Imagine Entertainment Брайаном Грейзером. Нур також є віцепрезиденткою Lynda Obst Productions у Sony. Вона зайнята створенням двох художніх фільмів з Obst.

Пачіно, в якого троє дорослих дітей, має довгий список відомих подруг, включаючи Даян Кітон, Пенелопу Енн Міллер та Кетлін Квінлан. Він перебував у тривалих стосунках з аргентинською акторкою Лусілою Сола, чия дочка Каміла Морроне зустрічається з Леонардо Ді Капріо.