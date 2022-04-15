Мэрайя Кэри залезла в бассейн в платье за $5000 (видео)

В таком виде певица отметила два значимых события и пообщалась с поклонниками.

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53-летняя американская певица Мэрайя Кэри оригинально отметила 17-летие со дня выхода ее музыкального альбома The Emancipation of Mimi, а также недавний успех Billboard ремикса на Big Energy, созданного в сотрудничестве с Latto и DJ Khaled, устроив стрим Instagram Live прямо из бассейна своей виллы на Багамах в котором сидела в блестящем вечернем платье от Tom Ford цвета розового золота.

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Кроме платья стоимостью $5000, знаменитость сидела в воде с прической и макияжем. Она дополнила образ золотыми серьгами и стопкой инкрустированных бриллиантами браслетов на каждой руке.

"Я никогда не отмечаю годовщину таких моментов. Но этот альбом очень много значил для меня. Многие люди говорили мне, что он как бы помог им в их творчестве. Это был трудный путь до Мими, ты знаешь, мы прошли через некоторые вещи", – пояснила она свой "перфоманс".

Артистка также сообщила фанатам, что работает над новой музыкой, была в студии, "занимаясь многими вещами и некоторыми другими серьезными проектами, о которых, я думаю, вы знаете", включая ее предстоящий мастер-класс, который будет доступен 14 апреля. Она также вместе с поклонниками прослушала пару своих новых песен.

На протяжении чата к ней присоединились специальные гости, в том числе ее бойфренд Брайан Танака и ее 10-летняя дочь Монро Кэннон, друг DJ Suss One, а также в кадр попали две ее собаки.

Напомним, рождественскую песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas is You британцы назвали самой раздражающей и надоедливой.