Мерая Кері залізла в басейн у сукні за $5 000 (відео)

У такому вигляді співачка відзначила дві значні події та поспілкувалася із шанувальниками.

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53-річна американська співачка Мерая Кері оригінально відзначила 17-річчя від дня виходу її музичного альбому The Emancipation of Mimi, а також нещодавній успіх Billboard реміксу на Big Energy, створеного у співпраці з Latto та DJ Khaled, влаштувавши стрім Instagram Live прямо з басейну своєї вілли на Багамах у якому сиділа у блискучій вечірній сукні від Tom Ford кольору рожевого золота.

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Крім сукні вартістю $5 000, знаменитість сиділа у воді із зачіскою та макіяжем. Вона доповнила образ золотими сережками та великою кількістю інкрустованих діамантами браслетів на кожній руці.

"Я ніколи не відзначаю річницю таких моментів. Але цей альбом дуже багато означав для мене. Багато людей говорили мені, що він ніби допоміг їм у їхній творчості. Це був важкий шлях до Мімі, ти знаєш, ми пройшли через деякі речі", — пояснила вона свій "перфоманс".

Артистка також повідомила фанатам, що працює над новою музикою, була в студії, "займаючись багатьма речами та деякими іншими серйозними проєктами, про які, я думаю, ви знаєте", враховуючи її майбутній майстер-клас, який буде доступний 14 квітня. Вона також разом із шанувальниками прослухала кілька своїх нових пісень.

Протягом чату до неї приєдналися спеціальні гості, зокрема її бойфренд Браян Танака та її 10-річна дочка Монро Кеннон, друг DJ Suss One, а також у кадр потрапили два її собаки.

Нагадаємо, різдвяну пісню Мераї Кері All I Want for Christmas is You британці назвали найдратівливішою і набридливою.