Меган Маркл появилась на Invictus Games в украшениях на четверть миллиона долларов

Герцогиня Сассекская приветствовала украинских военных, прибывших на игры словами "Слава Украине"

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В нидерландской Гааге состоялась церемония открытия Invictus Games, или "Игр непокоренных". На сцену поприветствовать участников вышли принц Гарри, основатель игр и его жена Меган Маркл. Которая не преминула продемонстрировать свои новые и очень дорогие украшения. Об этом пишет Daily Mail.

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"Для каждой команды, как мы понимаем с мужем, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем", — сказала Меган Маркл и завершила свой спич словами "Слава Украине!".

А принц Гарри в своем выступлении сказал, что надеется, что "Игры непокоренных" в Гааге дадут миру возможность "лучше показать" Украину.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал участников украинской команды "Игр непокоренных" сделать все, чтобы в Гааге больше узнали о преступлениях российских войск в Украине. Президент пожелал команде "Игорь непокоренных — Украина" больших побед.

В Гаагу отправилась команда из 19 украинских спортсменов-военнослужащих, которые будут соревноваться с 500 ветеранами и военнослужащими из 18 стран-членов НАТО и партнеров Альянса.

Для торжественного выхода, который стал одним из первых за последнее время, Меган надела новые украшения, стоимость которых, вместе с ее обручальным кольцом, составляет более четверти миллионов долларов.

[ + – ] Меган Маркл и принц Гарри на "Играх непокоренных" в Гааге

Так, модные эксперты оценили ее колье Cartier в 12 800 фунтов стерлингов, но ее изумрудные серьги, обрамленные бриллиантами точно стоили в пять раз больше колье, по мнению экспертов. Стоимость бриллиантовых браслетов также составляет не менее 10 тысяч долларов.

Все эти украшения дополняли наряд Меган, состоящий из свободных брюк и трикотажного топа Khaite за тысячу долларов. Это бренд также любят Кендалл Дженнер и Кэти Холмс.

Напомним, "Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле. Принц Гарри основал их в 2014 году и первое мероприятие прошло в Лондоне. В них участвуют получившие ранения военнослужащие и ветераны. Украина присоединилась к "Играм непокоренных" в 2017 году, дебютировав на соревнованиях в Торонто в 2018 году.