Меган Маркл з'явилася на Invictus Games в прикрасах на чверть мільйона доларів

Герцогиня Сассекська привітала українських військових, які прибули на ігри, словами "Слава Україні"

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У нідерландській Гаазі відбулася церемонія відкриття Invictus Games, або "Ігор нескорених". На сцену привітати учасників вийшли принц Гаррі, засновник ігор, та його дружина Меган Маркл. Яка не забула продемонструвати свої нові та дуже дорогі прикраси. Про це пише Daily Mail.

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"Для кожної команди, як ми розуміємо з чоловіком, було непросто приїхати сюди, як фізично, так і емоційно. Особливо для збірної України, яку ми всі підтримуємо", — сказала Меган Маркл і закінчила свою промову словами "Слава Україні!".

А принц Гаррі у своєму виступі сказав, що сподівається, що "Ігри нескорених" у Гаазі дадуть світові можливість "краще показати" Україну.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав учасників української команди "Ігор нескорених" зробити все, щоб у Гаазі більше дізналися про злочини російських військ в Україні. Президент побажав команді "Ігор нескорених — Україна" великих перемог.

До Гааги вирушила команда з 19 українських спортсменів-військовослужбовців, які змагатимуться з 500 ветеранами та військовослужбовцями з 18 країн-членів НАТО та партнерів Альянсу.

Для урочистого виходу, який став одним із перших за останній час, Меган одягла нові прикраси, вартість яких, разом із її обручкою, становить понад чверть мільйонів доларів.

[ + – ] Меган Маркл і принц Гаррі на "Іграх нескорених" у Гаазі

Так, модні експерти оцінили її кольє Cartier у 12 800 фунтів стерлінгів, але її смарагдові сережки, обрамлені діамантами, точно коштували вп'ятеро більше за кольє, на думку експертів. Вартість діамантових браслетів також становить не менше ніж 10 тисяч доларів.

Всі ці прикраси доповнювали вбрання Меган, що складалося з вільних штанів та трикотажного топу Khaite за тисячу доларів. Цей бренд також люблять Кендалл Дженнер і Кеті Голмс.

Нагадаємо, "Ігри нескорених" (Invictus Games) — міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Принц Гаррі заснував їх у 2014 році й перший захід пройшов у Лондоні. В них беруть участь поранені військовослужбовці та ветерани. Україна приєдналася до "Ігор нескорених" у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто у 2018 році.