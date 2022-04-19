Солнечное затмение в апреле 2022. Астролог рассказала о влиянии на войну в Украине

Наша страна вскоре войдет в ауру воздействия цикла затмений, и они окажут существенное влияния на ситуацию

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В 2022 году нас ожидают сразу два солнечных затмения. Первое произойдет уже совсем скоро: 30 апреля 2022 года в 23.27 по Киеву. Оно станет началом первого коридора затемнений 2022 года и будет частичным. Но, к сожалению, в Украине его видно не будет. Его смогут наблюдать лишь жители Южной Америки, юго-восточной акватории Тихого океана.

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Второе солнечное затмение 2022 года состоится осенью, 25 октября. Оно также будет частичным. Наблюдать его можно будут в Европе, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, на севере Африки.

Коридор затмений окажет воздействие на происходящее в Украине, считает астролог Валентина Виттрок. И расположение небесных тел окажет существенное влияние на состояние дел на всех уровнях, что немаловажно, если учесть, что сейчас происходит в нашей стране.

Частичное солнечное затмение 30 апреля, 119 сароса, или драконического периода, представляет собой повторение через сарос частичного солнечного затмения 19 апреля 2004 года.

Напомним, сарос – это интервал времени около 18,03 тропического года (отрезок времени, за который Солнце завершает один цикл смены времен года), по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в прежнем порядке. Такая периодичность обусловлена тем, что в конце каждого сароса взаимное расположение и скорости тел в системе Земля—Луна—Солнце повторяются с очень высокой точностью. Это дает возможность предсказывать солнечные и лунные затмения, если известно, когда затмения происходили ранее.

Астролог провела анализ событий, которые происходили при аналогичном затмении в 2004 году.

Тогда случилось немало важных событий, про которые мы уже успели подзабыть. Так, Испания вывела свои войска из Ирака, скончался глава корпорации McDonald's, министры Эстонии и Финляндии обсуждали взаимодействие полиции двух стран, также произошел российский экономический форум в Лондоне.

В свете солнечного затмения в апреле 2022 года снова актуальна Финляндия, на границе которой стоят российские войска и которая собирается подать заявку на вхождение в НАТО, McDonald's ушел из РФ в связи с вторжением ВС РФ в Украину, и, конечно, такое событие, как вывод войск. Потому что сейчас каждого в Украине интересует, когда российские войска покинут территорию нашей страны.

На карте Украины само затмение проходит по Дому информации, документации, обсуждению процессов.

Весеннее солнечное затмение будет проходить в 11-м градусе знака зодиака Телец, которым управляет Прозерпина – планета-трансмутация. Сейчас Прозерпина в разрушительном черно-магическом градусе висит на Плутоне – планете войны Украины .

А рядом с соединением Солнце-Луна расположен натальный Уран, отвечающий за технологии и оружие , который дает транзитной планете позитивный аспект.

Что ждет Украину

Астролог считает, что прогрессивная карта на день затмения показывает: прогрессивный Юпитер стоит на Солнце Украины, и это впечатляет, потому что Юпитер – это экспансия и удача . Прогрессивные Марс и Солнце находятся в Доме войны, и Солнце стоит в первом разрушительном градусе Весов.

Таким образом, у нас в прогрессиях два разрушительных градуса: 1-й – Весов и 19-й – Скорпиона там, где стоит прогрессивный Плутон – Бог войны. И стоит помнить, что затмение – в Доме подписания документов.

Так что, астрологический прогноз демонстрирует, что именно сейчас закладывается историческая программа освобождения Украины от многолетней зависимости и рабства.

Украина позиционирует себя как государство с сильной, сплоченной армией, способной противостоять российской армии. А украинский народ сейчас един, как никогда и является примером для прочих стран, которые также избавляются от многолетних зависимостей от РФ.

Ранее Виттрок отмечала, что в 2022 году Россию ожидают военные действия не только в Украине, но и там, где когда-то не был разрешен территориальный вопрос и где имеются спорные территории. Это могут быть Чечня, Приднестровье, Южная Осетия, Курильские острова, или же другая территория. В начале 2023-го года планеты не обещают РФ мира и целостность этого государства в его нынешних границах вызывает большие сомнения.