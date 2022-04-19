Сонячне затемнення у квітні 2022 року. Астрологиня розповіла про вплив на війну в Україні

Наша країна незабаром увійде в ауру впливу циклу затемнень, і вони вплинуть на ситуацію.

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У 2022 році на нас чекають відразу два сонячні затемнення. Перше відбудеться вже зовсім скоро: 30 квітня 2022 року о 23:27 за Києвом. Воно стане початком першого коридору затемнень 2022 року та буде частковим. Але, на жаль, в Україні його не видно. Його матимуть змогу спостерігати лише жителі Південної Америки, південно-східної акваторії Тихого океану.

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Друге сонячне затемнення 2022 відбудеться восени, 25 жовтня. Воно також буде частковим. Спостерігати його можна буде в Європі, Центральній Азії, Близькому Сході, на півночі Африки.

Коридор затемнень вплине на те, що відбувається в Україні, вважає астрологиня Валентина Віттрок. І розташування небесних тіл вплине на стан справ на всіх рівнях, що важливо, якщо врахувати, що зараз відбувається в нашій країні.

Часткове сонячне затемнення 30 квітня, 119 сароса, або драконічного періоду, є повторенням через сарос часткового сонячного затемнення 19 квітня 2004 року.

Нагадаємо, сарос — це інтервал часу приблизно 18,03 тропічного року (відрізок часу, за який Сонце завершує один цикл зміни пір року), після якого затемнення Місяця та Сонця повторюються в колишньому порядку. Така періодичність зумовлена тим, що наприкінці кожного сароса взаємне розташування та швидкості тіл у системі Земля-Місяць-Сонце повторюються з дуже високою точністю. Це дозволяє прогнозувати сонячні та місячні затемнення, якщо відомо, коли затемнення відбувалися раніше.

Астрологиня провела аналіз подій, що відбувалися під час аналогічного затемнення у 2004 році.

Тоді сталося чимало важливих подій, про які ми вже встигли забути. Так, Іспанія вивела свої війська з Іраку, помер глава корпорації McDonald's, міністри Естонії та Фінляндії обговорювали взаємодію поліції двох країн, також відбувся російський економічний форум у Лондоні.

У світлі сонячного затемнення у квітні 2022 року знову актуальна Фінляндія, на кордоні якої стоять російські війська і яка збирається подати заявку на входження до НАТО, McDonald's пішов з РФ у зв'язку з вторгненням ЗС РФ в Україну, і, звичайно, така подія, як виведення військ. Бо зараз кожного в Україні цікавить, коли російські війська покинуть територію нашої країни.

На карті України саме затемнення проходить за Будинком інформації, документації, обговорення процесів.

Весняне сонячне затемнення проходитиме в 11-му градусі знака зодіаку Телець, яким керує Прозерпіна — планета-трансмутація. Наразі Прозерпіна у руйнівному чорно-магічному градусі висить на Плутоні — планеті війни України.

А поруч зі з'єднанням Сонце-Місяць розташований натальний Уран, який відповідає за технології та зброю, що дає транзитній планеті позитивний аспект.

Що чекає на Україну

Астрологиня вважає, що прогресивна карта на день затемнення показує: прогресивний Юпітер стоїть на Сонці України, і це вражає, тому що Юпітер — це експансія та удача. Прогресивні Марс і Сонце знаходяться в Будинку війни, і Сонце стоїть у першому руйнівному градусі Терезів.

Так, у нас у прогресіях два руйнівні градуси: 1-й — Терезів і 19-й — Скорпіона там, де стоїть прогресивний Плутон — Бог війни. І варто пам'ятати, що затемнення — у Будинку підписання документів.

Отже, астрологічний прогноз демонструє, що саме зараз закладається історична програма визволення України від багаторічної залежності та рабства.

Україна позиціонує себе як державу із сильною, згуртованою армією, здатною протистояти російській армії. А український народ зараз є єдиним, як ніколи і є прикладом для інших країн, які також позбавляються багаторічних залежностей від РФ.

Раніше Віттрок зазначала, що в 2022 році на Росію очікують воєнні дії не лише в Україні, а й там, де колись не було вирішено територіальне питання і де є суперечливі території. Це можуть бути Чечня, Придністров'я, Південна Осетія, Курильські острови, або інша територія. На початку 2023 року планети не обіцяють РФ миру і цілісність цієї держави в її нинішніх межах викликає великі сумніви.