Андрей Данилко рассказал о звонке Лаймы Вайкуле

Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, дал откровенное интервью в рамках проекта "Говорить Україна"

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Данилко, который ранее заявлял, что остался в Киеве, даже когда выехали почти все его соседи, дал интервью журналисту Алексею Суханову.

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Певец и шоумен высказался по поводу российского шоу-бизнеса, ведь он ранее часто выступал РФ и знаком со многими российскими исполнителями.

"У меня всегда с ними были отстраненные отношения, и я радовался тому, что живу в Киеве. Не входил в тусовку. Но всегда ощущал повышенный интерес к себе. Я не тусовочный человек, поэтому у меня и не было особо там друзей", — признался артист.

[ + – ] Интервью Андрея Данилко

По словам Данилко, после успеха Верки Сердючки на Евровидении, его хотели "слить с российского рынка". Напомним, в 2007 году, когда песенный конкурс проходил в Хельсинки, Финляндия, Верка заняла второе место с композицией Dancing Lasha Tumbai.

Но он получил неожиданную поддержку от легенды эстрады Аллы Пугачевой. "Пугачева — битый человек, и она все знает. Успех никому не прощают", — рассказал Андрей.

А первой кто позвонил ему после вторжения ВС РФ в Украину, была Лайма Вайкуле. "Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", — отметил Данилко и добавил, что ему также звонила Нино Катамадзе.

Алла Пугачева, которая, к слову, вскоре после этого покинула РФ и сейчас с семьей находится в Израиле, Данилко не звонила. Но он сам признался, что не ожидал шквала поддержки от российских коллег. По его мнению, большинство российских звезд молчат, потому что бояться перейти дорогу Путину и потерять деньги.

"Я особо не ждал от кого-то каких-то звонков. Ну что они скажут? Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пускай молчит, нежели как Басков. Сильных очень мало. Конечно, все боятся, это чистый страх. Артисты очень зависимы от концертов, корпоративов. У меня есть финансовая подушка, и я могу сказать Russia goodbye, а они так не могут. Потому что так, как они живут, это достаточно большие деньги, каждый день праздник создавать", — рассказал Данилко. Также он отметил, что многие из тех российских артистов, с кем он общался, покинули РФ.

Он признался, что после 2014 года отменил все концерты в РФ и был в депрессии.

"В 2014 году, после аннексии Крыма, я отменил все концерты в России и мире. Я не мог выходить на сцену. Я сидел и очень тогда пил. Я не стесняюсь этого. Сейчас понятно все. Это война. Сейчас у артистов без вариантов", — добавил Данилко. Сейчас артист планирует вернуться на студию и записать ряд несколько песен на украинском языке.