Андрій Данилко розповів про дзвінок Лайми Вайкуле після війни та стосунки з російськими колегами

Український шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, дав відверте інтерв'ю у межах проєкту "Говорити Україна"

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Данилко, який раніше заявляв, що залишився в Києві, навіть коли виїхали майже всі його сусіди, дав інтерв'ю журналісту Олексію Суханову.

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Співак і шоумен висловився з приводу російського шоубізнесу, адже він раніше часто виступав у РФ і знайомий з багатьма російськими виконавцями.

"У мене завжди з ними були відсторонені стосунки, і я тішився з того, що живу в Києві. Не входив у тусовку. Але завжди відчував підвищений інтерес до себе. Я не тусовочна людина, тому в мене й не було особливо там друзів", — зізнався артист.

[ + – ] Інтерв'ю Андрія Данилка

За словами Данилка, після успіху Вєрки Сердючки на Євробаченні його хотіли "злити з російського ринку". Нагадаємо, у 2007 році, коли пісенний конкурс проходив у Гельсінкі, Фінляндія, Вєрка посіла друге місце з композицією Dancing Lasha Tumbai.

Але він одержав несподівану підтримку від легенди естради Алли Пугачової. "Пугачова — бита людина, і вона все знає. Успіх нікому не пробачають", — розповів Андрій.

А першою, хто зателефонував йому після вторгнення ЗС РФ в Україну, була Лайма Вайкуле. "Я відчував переляк, якусь турботу. Вона каже: "Андрюша, приїжджай, якщо потрібна якась допомога", — зазначив Данилко і додав, що йому також дзвонила Ніно Катамадзе.

Алла Пугачова, яка, до речі, незабаром після цього залишила РФ і зараз із сім'єю перебуває в Ізраїлі, Данилко не дзвонила. Але він сам зізнався, що не чекав на шквал підтримки від російських колег. На його думку, більшість російських зірок мовчать, бо бояться перейти дорогу Путіну та втратити гроші.

"Я особливо не чекав від когось якихось дзвінків. Ну що вони скажуть? Кіркоров перебуває в ситуації розгубленості, знаючи його. Краще нехай мовчить, ніж як Басков. Сильних дуже мало. Звичайно, всі бояться, це чистий страх. Артисти дуже залежні від концертів, корпоративів. У мене є фінансова подушка, і я можу сказати Russia goodbye, а вони так не можуть. Тому що так, як вони живуть, це чималі гроші, щодня свято створювати", — розповів Данилко. Також він зазначив, що багато хто з тих російських артистів, з ким він спілкувався, залишили РФ.

Він зізнався, що після 2014 року скасував усі концерти у РФ та був у депресії.

"У 2014 році, після анексії Криму, я скасував усі концерти в Росії та світі. Я не міг виходити на сцену. Я сидів і дуже тоді пив. Я не соромлюся цього. Зараз зрозуміло все. Це війна. Зараз в артистів без варіантів", — додав Данилко. Зараз артист планує повернутися на студію та записати кілька пісень українською мовою.