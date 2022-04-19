Психологи рассказали, стоит ли отмечать Пасху во время войны

Психолог Галина Волошина рассказала, стоит ли радоваться наступлению праздников и позволить себе расслабиться.

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У многих людей, которые сейчас пребывают в относительной безопасности, возникает сомнение "а уместно ли сейчас чему-то радоваться, что-то праздновать?". Да, да и еще раз да!, — утверждают психологи Телеграм-канала "Психологічна підтримка".

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Если вы получили хорошие новости или просто знакомые вам прислали забавный мем – не сдерживайте в себе радость. Если у вас приближается важное событие (например, день рождения) – отмечайте, не откладывайте ничего на условное потом.

Фото: Соцсети

Необходимо принять сложившуюся ситуацию и продолжать жить в актуальной реальности

Сейчас у всех эмоциональное состояние сложное: колеблется то вверх, то вниз. Когда мы закрываем свои минимальные потребности, которые дарят нам радость и удовольствие, то уровень дофамина в организме повышается, наше эмоциональное состояние уже постепенно может выравниваться и приходить к норме.

В особенности это важно для детей. Ведь именно дети, как никто, нуждаются во внимании и заботе взрослых, а еще больше – счастливом детстве (даже в условиях войны). Если есть такая возможность, то радуйте своих детей, создавайте для них хотя бы маленькие праздники, почитайте им хорошую сказку.

Советы для родителей для празднования Пасхи

В скором времени наступит Пасха. По возможности проведите его в кругу близких. Пусть ребенок помогает в приготовлении куличей, дайте ему возможность самостоятельно их украсить и обязательно отметьте его творческие способности. Предложите вместе украсить пасхальные яйца, а затем устройте конкурс "Чья яйцо красивее?".