Психологи розповіли, чи варто відзначати Великдень під час війни

Психологиня Галина Волошина розповіла, чи варто радіти настанню свят і дозволити собі розслабитись.

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У багатьох людей, які зараз перебувають у відносній безпеці, виникає сумнів: "А чи доречно зараз чомусь радіти, щось святкувати?" "Так, та й ще раз так!" — стверджують психологи Телеграм-каналу "Психологічна підтримка".

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Якщо ви отримали хороші новини або просто знайомі вам надіслали забавний мем, не стримуйте радість. Якщо у вас наближається важлива подія (наприклад, день народження) — відзначайте, не відкладайте нічого на умовне потом.

Фото: Соцсети

Необхідно прийняти ситуацію, що склалася, і продовжувати жити в актуальній реальності

Зараз у всіх емоційний стан складний: коливається то вгору, то вниз. Коли ми закриваємо свої мінімальні потреби, які дарують нам радість і задоволення, рівень дофаміну в організмі підвищується, наш емоційний стан уже поступово може вирівнюватися та приходити в норму.

Особливо це важливо задля дітей. Адже саме діти, як ніхто, потребують уваги та турботи дорослих, а ще більше — щасливого дитинства (навіть в умовах війни). Якщо є така можливість, то радуйте своїх дітей, створюйте для них хоча б маленькі свята, почитайте хорошу казку.

Поради для батьків для святкування Великодня

Незабаром настане Великдень. По можливості проведіть його в колі близьких. Нехай дитина допомагає в приготуванні пасок, дайте їй можливість самостійно їх прикрасити й обов'язково відзначте її творчі здібності. Запропонуйте разом прикрасити великодні яйця, а потім влаштуйте конкурс "Чиє яйце красивіше?".