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Украинская блогерша Алена Лоран уехала в РФ и распространяет фейки про ВСУ

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Фото: Скриншот | Блогер Алена Лоран

Ранее блогер ввязалась в скандал с работником Нацполиции, угрожая ей "черной магией"

Скандальная блогерша из Мелитополя Алена Лоран, которая прославилась участием в многочисленных телешоу и конфликтом со следователем Нацполиции, заявила, что уехала в РФ и теперь распространяет фейки о ВСУ, об этом пишет UNIAN.

Алена Лоран, настоящее имя которой Алена Дрюцкая, сначала вела обычный блог в Instagram, рассказывая о своей жизни и детях, которых у нее трое. Также она принимала участие в телешоу "Панянки-селянки", "Супермама", "Богиня шопинга" и других.

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Алена Лоран с семьей
Фото: Соцсети

Позже она стала позиционировать себя, как знатока черной и белой магии и даже угрожала своими "способностями" следователю Нацполиции, которая вела дело против мужа блогерши, обвиняемого в хулиганстве, отправляя ей многочисленные текстовые и голосовые сообщения, а также угрозы ее жизни.

Блогерше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, а также произвели у нее обыск, изъяв спиритическую доску, карты Таро и прочую атрибутику.

Сейчас, находясь в РФ, как утверждает сама Алена, она, продолжая заниматься магией, теперь постит фейковые новости о происходящем в Украине, утверждая, что ей все это "рассказали карты". В частности она утверждает, что Польша решила отобрать запад Украины, а также, что украинские военные обстреливают мирные города.

Сейчас ее основная страница в Instagram, где было более миллиона подписчиков, удалена.