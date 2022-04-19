Украинская блогерша Алена Лоран уехала в РФ и распространяет фейки про ВСУ

Ранее блогер ввязалась в скандал с работником Нацполиции, угрожая ей "черной магией"

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Скандальная блогерша из Мелитополя Алена Лоран, которая прославилась участием в многочисленных телешоу и конфликтом со следователем Нацполиции, заявила, что уехала в РФ и теперь распространяет фейки о ВСУ, об этом пишет UNIAN.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Алена Лоран, настоящее имя которой Алена Дрюцкая, сначала вела обычный блог в Instagram, рассказывая о своей жизни и детях, которых у нее трое. Также она принимала участие в телешоу "Панянки-селянки", "Супермама", "Богиня шопинга" и других.

[ + – ] Алена Лоран с семьей Фото: Соцсети

Позже она стала позиционировать себя, как знатока черной и белой магии и даже угрожала своими "способностями" следователю Нацполиции, которая вела дело против мужа блогерши, обвиняемого в хулиганстве, отправляя ей многочисленные текстовые и голосовые сообщения, а также угрозы ее жизни.

Блогерше сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, а также произвели у нее обыск, изъяв спиритическую доску, карты Таро и прочую атрибутику.

Сейчас, находясь в РФ, как утверждает сама Алена, она, продолжая заниматься магией, теперь постит фейковые новости о происходящем в Украине, утверждая, что ей все это "рассказали карты". В частности она утверждает, что Польша решила отобрать запад Украины, а также, что украинские военные обстреливают мирные города.

Сейчас ее основная страница в Instagram, где было более миллиона подписчиков, удалена.