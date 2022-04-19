Українська блогерка Альона Лоран поїхала в РФ і розповсюджує фейки про ЗСУ

Раніше блогерка вплуталася в скандал із працівницею Нацполіції, погрожуючи їй "чорною магією".

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Скандальна блогерка з Мелітополя Альона Лоран, яка прославилася участю в численних телешоу та конфліктом зі слідчою Нацполіції, заявила, що поїхала в РФ, і тепер поширює фейки про ЗСУ, про це пише UNIAN.

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Альона Лоран, справжнє ім'я якої Олена Дюрцька, спочатку вела звичайний блог у Instagram, розповідаючи про своє життя та дітей, яких у неї троє. Також вона брала участь у телешоу "Панянки-селянки", "Супермама", "Богиня шопінгу" й інших.

[ + – ] Альона Лоран із сім'єю Фото: Соцсети

Пізніше вона почала позиціонувати себе як знавця чорної та білої магії та навіть погрожувала своїми "здібностями" слідчій Нацполіції, яка вела справу проти чоловіка блогерки, обвинуваченого в хуліганстві, надсилаючи їй численні текстові та голосові повідомлення, а також погрози її життю.

Блогерці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 343 (Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, а також провели в неї обшук, вилучивши спіритичну дошку, карти Таро й іншу атрибутику.

Зараз, перебуваючи в РФ, як стверджує сама Альона, вона, продовжуючи займатися магією, постить фейкові новини про те, що відбувається в Україні, стверджуючи, що їй все це "розповіли карти". Зокрема, вона стверджує, що Польща вирішила відібрати захід України, а також, що українські військові обстрілюють мирні міста.

Наразі її основну сторінку в Instagram, де було понад мільйон підписників, видалено.