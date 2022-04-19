Спасти шевелюру. 10 привычек, которые быстро вернут волосы к жизни

Превратите свои волосы из сухих и ломких в упругие длинные локоны

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Дни, когда не удалось привести в порядок волосы всегда приносят огорчения: это непреложная правда о красоте. Так, согласно опросу ресурса Redbook, 74% женщин утверждают, что вследствие неудачной прически они чувствуют себя менее уверенно. Итак, когда ваши волосы в хорошей форме, они, несомненно, выглядят лучше, и вероятность того, что их не удастся аккуратно уложить, гораздо меньше или, по крайней мере, это будет происходить реже. Об этом пишет goodhousekeeping.

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Проблема состоит в том, что наши пряди, то и дело, подвергаются воздействиям извне, к которым теперь добавляется перманентный стресс. В результате — тусклость, истончение, сухость, ломкость, и другие моменты, которые превращают шевелюру в худшую ее версию. Со всеми этими потенциальными и существующими стрессами для локонов неудивительно, что здоровые волосы требуют несколько больших усилий, чтобы сохранить их эффектный вид. И хотя не существует секретного пути к более здоровым волосам, время, потраченное на то, чтобы волосы были сильными, того стоит.

Санни Брук, знаменитый стилист-парикмахер из Лос-Анджелеса с 20-летним стажем работы, делится профессиональными советами, которые помогут вам выработать здоровые привычки в уходе за волосами, чтобы быстро превратить ваш волосы в здоровые и блестящие.

Расчешите волосы перед душем

Независимо от текстуры ваших волос, распутывание прядей перед душем сделает их сильными. "Когда ваши волосы влажные, они более подвержены ломкости, — объясняет Брук, — поэтому всегда расчесывайте узлы, пока они еще сухие". Еще одно преимущество: при расчесывании сухих волос натуральные жиры кожи головы распределяются от макушки до кончиков волос. Таким образом, после душа ваши волосы будут почти готовы к укладке!

Использовать кондиционер для волос маленькими порциями

Если ваши волосы не слишком длинные (не как у Рапунцель), капельки кондиционера размером с монетку будет достаточно для большинства текстур и длины шевелюры. "Сначала нанесите кондиционер на середину и кончики волос, а затем на кожу головы", — советует Брук. Важно убедиться, что кожа головы также получает увлажнение. Оставьте на целую минуту, прежде чем смыть. Если вы любитель сухих шампуней, это особенно важно для предотвращения сухости кожи головы.

Уделите время маскам для волос

Чтобы пряди оставались увлажненными и гладкими, "используйте увлажняющую маску для волос или кондиционер глубокого действия не реже одного раза в неделю и чаще, если вы регулярно используете горячие инструменты", — говорит Брук.

Помните о ключевых ингредиентах

Выбирая продукты для ухода за волосами, сузьте круг вариантов в поисках укрепляющих ингредиентов, которые будут питать ваши пряди. Брук предлагает включить в свой рацион кокосовое масло, аргановое масло, алоэ или спирулину.

По возможности, питайтесь сбалансированно

Вы уже знаете, что вы то, что вы едите. "Ваши волосы в основном состоят из белка, поэтому очень важно соблюдать сбалансированную диету из продуктов, богатых белком", — говорит Брук. Добавьте эти продукты, по возможности, в меню.

Рыба Мясо Яйца Бобы

Другие хорошие источники питания для волос также: ягоды, шпинат и авокадо, а также все, что богато витаминами С и Е, которые помогут повысить выработку коллагена, что сделает пряди более сильными.

Дышите глубже!

Вдох через нос и выдох через рот. Маленькие моменты, которые имеют большое значение. "Ваши волосы — это проявление здоровья вашего тела; если вы испытываете стресс, ваша кожа будет подвергаться стрессу, в том числе и кожа головы". Теперь сохраняйте спокойствие и читайте дальше.

Мойте голову прохладной водой

"Ежедневное принятие супергорячего душа может вызвать раздражение кожи головы и, возможно, ослабить волосы по мере их отрастания", — говорит Брук. Поддерживайте теплую или прохладную воду во время принятия душа и мытья головы.

Следите за кожей головы

Здоровые волосы начинаются со здоровой кожи головы. "Если вы заметите сухость, зуд или какие-либо проблемы с кожей головы, это повлияет на ваши волосы", — говорит Брук. Для поддержания сбалансированного состояния кожи головы эксперт рекомендует применять шампуни против перхоти с увлажняющим эффектом.

Регулярно стригите кончики волос

Вам нужны регулярные стрижки, чтобы ваши пряди оставались здоровыми и не ломались на концах. Если вы не хотите сильно терять в длине, попросите своего парикмахера слегка подравнять, чтобы были подстрижены только кончики, это сохранит их длину. Брук рекомендует ходить в парикмахерскую каждые два месяца, и если у вас короткая или четкая стрижка, вам, вероятно, придется делать это чаще.