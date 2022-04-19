Врятувати шевелюру. 10 звичок, які швидко повернуть волосся до життя

Перетворіть своє волосся із сухого та ламкого на пружні довгі локони.

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Дні, коли не вдалося привести волосся до ладу, завжди приносять прикрості — це незаперечна правда про красу. Так, згідно з опитуванням ресурсу Redbook, 74% жінок стверджують, що внаслідок невдалої зачіски вони почуваються менш впевнено. Отже, коли ваше волосся в хорошій формі, воно, безсумнівно, має кращий вигляд, і ймовірність того, що його не вдасться акуратно укласти, набагато менша або, принаймні, це відбуватиметься рідше. Про це пише goodhousekeeping.

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Проблема полягає в тому, що наші пасма щоразу піддаються впливам ззовні, до яких тепер додається перманентний стрес. У результаті — тьмяність, витончення, сухість, ламкість і інші моменти, які перетворюють шевелюру на гіршу її версію. Із усіма цими потенційними й існуючими стресами для локонів не дивно, що здорове волосся вимагає дещо великих зусиль, щоб зберегти їхній ефектний вигляд. І хоча не існує секретного шляху до здоровішого волосся, час, витрачений на те, щоб волосся було сильним, того вартий.

Санні Брук, знаменитий стиліст-перукар із Лос-Анджелеса з 20-річним стажем роботи, ділиться професійними порадами, які допоможуть вам виробити здорові звички в догляді за волоссям, щоб швидко перетворити ваше волосся на здорове та блискуче.

Розчешіть волосся перед душем

Незалежно від текстури вашого волосся, розплутування пасм перед душем зробить його сильним. "Коли ваше волосся вологе, воно більш схильне до ламкості, — пояснює Брук, — тому завжди розчісуйте вузли, поки воно ще сухе". Ще одна перевага: при розчісуванні сухого волосся натуральні жири шкіри голови розподіляються від верхівки до кінчиків волосся. Таким чином, після душу ваше волосся буде майже готове до укладки!

Використовувати кондиціонер для волосся маленькими порціями

Якщо ваше волосся не надто довге (не як у Рапунцель), крапельки кондиціонера розміром із монетку буде достатньо для більшості текстур і довжини шевелюри. "Спочатку нанесіть кондиціонер на середину та кінчики волосся, а потім на шкіру голови", — радить Брук. Важливо переконатися, що шкіра голови також отримує зволоження. Залиште на цілу хвилину, перш ніж змити. Якщо ви любитель сухих шампунів, це особливо важливо для запобігання сухості шкіри голови.

Приділіть час маскам для волосся

Щоб пасма залишалися зволоженими та гладкими, "використовуйте зволожувальну маску для волосся або кондиціонер глибокої дії не рідше одного разу на тиждень і частіше, якщо ви регулярно використовуєте гарячі інструменти", — каже Брук.

Пам'ятайте про ключові інгредієнти

Вибираючи продукти для догляду за волоссям, звузьте коло варіантів у пошуках інгредієнтів, що зміцнюють, які будуть живити ваші пасма. Брук пропонує включити до свого раціону кокосове масло, арганове масло, алое або спіруліну.

За можливості харчуйтесь збалансовано

Ви вже знаєте, що ви те, що ви їсте. "Ваше волосся в основному складається з білка, тому дуже важливо дотримуватися збалансованої дієти з продуктів, багатих на білок", — говорить Брук. Додайте ці продукти, за можливості, у меню.

Риба М'ясо Яйця Боби

Інші хороші джерела харчування для волосся також: ягоди, шпинат і авокадо, а також все, що багате на вітаміни С і Е, які допоможуть підвищити вироблення колагену, що зробить пасма сильнішими.

Дихайте глибше!

Вдих через ніс і видих через рот. Маленькі моменти, які мають велике значення. "Ваше волосся — це прояв здоров'я вашого тіла; якщо ви відчуваєте стрес, ваша шкіра піддаватиметься стресу, у тому числі й шкіра голови". Тепер зберігайте спокій і читайте далі.

Мийте голову прохолодною водою

"Щоденне прийняття супергарячого душу може викликати подразнення шкіри голови та, можливо, послабити волосся в міру його відростання", — говорить Брук. Підтримуйте теплу або прохолодну воду під час прийняття душу та миття голови.

Стежте за шкірою голови

Здорове волосся починається зі здорової шкіри голови. "Якщо ви помітите сухість, свербіння або будь-які проблеми зі шкірою голови, це вплине на ваше волосся", — говорить Брук. Для підтримки збалансованого стану шкіри голови експерт рекомендує застосовувати шампуні проти лупи зі зволожувальним ефектом.

Регулярно стрижіть кінчики волосся

Вам потрібні регулярні стрижки, щоб ваші пасма залишалися здоровими та не ламалися на кінцях. Якщо ви не хочете сильно втрачати довжину, попросіть свого перукаря трохи підрівняти, щоб були підстрижені тільки кінчики, це збереже їхню довжину. Брук рекомендує ходити в перукарню кожні два місяці, і якщо у вас коротка або чітка стрижка, вам, імовірно, доведеться робити це частіше.