Мария Шарапова объявила о беременности

Это будет первый ребенок известной теннисистки от ее жениха Александра Гилкса

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35-летняя бывшая теннисистка Мария Шарапова сообщила о том, что ждет первенца. Сообщение она опубликовала в своем Instagram в день рождения.

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Отец ребенка – жених Шараповой, британский арт-дилер Александр Гилкс. Гилкс был назван одним из самый влиятельных людей в мире искусства в течение нескольких лет и входит в правление Нью-Йоркской академии искусств.

[ + – ] Беременная Мария Шарапова на пляже Фото: Instagram mariasharapova

Гилкс был женат на модельере Мише Ноноо, но пара рассталась в 2016 году. С Шараповой он познакомился в 2018 году. Они дебютировали, как пара на красной ковровой дорожке на Met Gala уже в следующем году.

А в декабре 2020 года британский бизнесмен сделал предложение пятикратной чемпионке турниров Большого шлема. Он подарил ей обручальное кольцо с бриллиантом стоимостью 300 000 фунтов стерлингов.

"Я сказала "да" с первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет", — написала Мария, объявившая об их помолвке в Instagram.

Дата свадьбы пока не названа. Но известно, что Гилкс и Шарпова отложили ее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Мария Шарапова – одна из самых известных российских теннисисток. Она дебютировала на корте в 2000 году и своим успехом обязана отцу, который, послушавшись рекомендаций знаменитой Мартины Навратиловой, переехал с дочерью в США в 1995 году и отдал ее в американскую теннисную академию Ника Боллетьери.

Мария встречалась с солистом поп-рок группы Maroon 5 Адамом Левином, словенским баскетболистом Сашей Вуячичем и болгарским теннисистом Григором Димитровым.

В 2020 году она объявила о завершении спортивной карьеры. А четырьмя годами ранее она стала фигуранткой "допингового скандала": в ее крови был обнаружен запрещенный ВАДА мельдоний.