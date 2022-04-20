Марія Шарапова оголосила про вагітність

Це буде перша дитина відомої тенісистки від її нареченого Олександра Гілкса.

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35-річна колишня тенісистка Марія Шарапова повідомила про те, що чекає на первістка. Повідомлення вона опублікувала у своєму Instagram у день народження.

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Батько дитини — наречений Шарапової, британський артдилер Олександр Гілкс. Гілкс був названий одним із найвпливовіших людей у світі мистецтва протягом декількох років і входить до правління Нью-Йоркської академії мистецтв.

[ + – ] Вагітна Марія Шарапова на пляжі Фото: Instagram mariasharapova

Гілкс був одружений із модельєркою Мішею Нону, але пара розлучилася у 2016 році. Із Шараповою він познайомився у 2018 році. Вони дебютували як пара на червоній килимовій доріжці на Met Gala вже наступного року.

А в грудні 2020 року британський бізнесмен зробив пропозицію п'ятиразовій чемпіонці турнірів Великого шолома. Він подарував їй обручку з діамантом вартістю 300 000 фунтів стерлінгів.

"Я сказала "так" із першого дня нашої зустрічі. Це був наш маленький секрет", — написала Марія, яка оголосила про їхні заручини в Instagram.

Дата весілля поки що не названа. Але відомо, що Гілкс і Шарпова відклали її через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, Марія Шарапова — одна з найвідоміших російських тенісисток. Вона дебютувала на корті у 2000 році та своїм успіхом зобов'язана батькові, який, послухавшись рекомендацій знаменитої Мартіни Навратілової, переїхав із дочкою в 1995 році та віддав її в американську тенісну академію Ніка Боллетьєрі.

Марія зустрічалася із солістом поп-рок гурту Maroon 5 Адамом Левіном, словенським баскетболістом Сашком Вуячичем і болгарським тенісистом Григором Димитровим.

2020 року вона оголосила про завершення спортивної кар'єри. А чотирма роками раніше вона стала фігуранткою "допінгового скандалу": у її крові було виявлено заборонений ВАДА мельдоній.