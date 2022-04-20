Украинскому блогеру Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет

Запрет начал действовать с 16 апреля 2022 года и будет действовать до 2072 года

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Известному украинскому тревел-блогеру и экс-ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Запрет, как оказалось, начал действовать еще несколько дней назад – с 16 апреля. И, несомненно, связан с позицией блогера. Сразу после вторжения ВС РФ на территорию суверенной Украины, он опубликовал несколько видеообращений для своей обширной аудитории.

В частности, уроженец сейчас оккупированного Луганска обращался к российским блогерам с призывами протестовать против политики их государства и критиковал действия российских политиков.

С момента начала война он также опубликовал несколько репортажей из Киева, и в одном из последних роликов снова обозначил свою позицию, попросив отписаться тех, кого она не устраивает.

[ + – ] Один из последних роликов Антона Птушкина

Птушкину через месяц исполнится тридцать восемь лет, соответственно, приехать в Россию блогер сможет, когда ему исполнится почти 88 лет. То есть такой запрет можно назвать практически пожизненным.

Ранее ряд анонимных телеграм-каналов и российских СМИ сообщили, что въезд в РФ на 50 лет также запрещен еще как минимум двадцати украинским артистам, журналистам и блогерам, в число которых входят Макс Барских, MONATIK, Андрей Данилко, Светлана Лобода, доктор Комаровский и прочие. Однако на данный момент Telegram-канал Baza смог подтвердить запрет на въезд только для Антона Птушкина.

Сам Антон Птушкин на запрет никак не отреагировал. Напомним, после ухода из "Орла и Решки" он начал вести свой блог о путешествиях в одиночку. На его канал в Youtube подписаны почти 6 миллионов человек, на Instagram – более двух миллионов.