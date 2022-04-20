Українському блогеру Антону Птушкіну заборонили в'їзд у Росію на 50 років

Заборона почала діяти з 16 квітня 2022 року та буде чинною до 2072 року.

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Відомому українському тревел-блогеру й ексведучому шоу "Орел і Решка" Антону Птушкіну заборонили в'їзд в Росію на 50 років. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Заборона, як виявилося, почала діяти ще кілька днів тому — з 16 квітня. І, безперечно, пов'язана з позицією блогера. Відразу після вторгнення ЗС РФ на територію суверенної України він опублікував кілька відеозвернень для своєї великої аудиторії.

Зокрема, уродженець зараз окупованого Луганська звертався до російських блогерів із закликами протестувати проти політики їхньої держави та критикував дії російських політиків.

Із моменту початку війни він також опублікував кілька репортажів із Києва, і в одному з останніх роликів знову позначив свою позицію, попросивши відписатися тих, кого вона не влаштовує.

[ + – ] Один із останніх роликів Антона Птушкіна

Птушкіну через місяць виповниться тридцять вісім років, відповідно, приїхати в Росію блогер зможе, коли йому виповниться майже 88 років. Тобто таку заборону можна назвати практично довічною.

Раніше низка анонімних телеграм-каналів і російських ЗМІ повідомили, що в'їзд в РФ на 50 років також заборонено ще як мінімум двадцяти українським артистам, журналістам і блогерам, до яких входять Макс Барських, MONATIK, Андрій Данилко, Світлана Лобода, доктор Комаровський та інші. Проте наразі Telegram-канал Baza зміг підтвердити заборону на в'їзд лише для Антона Птушкіна.

Сам Антон Птушкін на заборону не відреагував. Нагадаємо, після відходу з "Орла та Решки" він почав вести свій блог про подорожі наодинці. На його канал у Youtube підписано майже 6 мільйонів людей, на Instagram — понад два мільйони.