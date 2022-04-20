Нефтяной магнат Зияд Манасир выставил на продажу самый дорогой особняк в России

Российский бизнесмен с иорданскими корнями построил огромное поместье для своей семьи несколько лет назад

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В РФ на продажу выставлен самый дорогой особняк страны стоимостью в 10 миллиардов рублей, что составляет около 120 миллионов долларов. Имение для себя и своей семьи построил нефтяной магнат Зияд Манасир. Об этом пишет BFM.

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Самый дорогой особняк России находится в 23 км от МКАДа в коттеджном поселке "Гринфилд" на Новой Риге. Его площадь – семь квадратных метров. Кроме множества спален, гардеробных и столовых в особняке есть оранжерея, библиотека, винный погреб, бассейн, кинозал, боулинг, караоке, кальянная комната, гольф-тренажер и спа-салон. Обои стоили около 120 долларов за метр, люстры в доме сделаны из горного хрусталя, а в одной из ванных комнат стоит ванная из медного оникса.

[ + – ] Дворец Зияда Манасира в Подмосковье Фото: Telegram-канал Mash

Первый этаж отделан в английском стиле, второй — во французско-итальянской эклектике, третий — в псевдоготике.

Основатель холдинга "Стройгазконсалтинг", одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома", дом строил специально для своей семьи и огромные суммы ушли на внутреннюю отделку. Почему бизнесмен решил его продать – не сообщается.

[ + – ] Жена Зияда Мансира Фото: Telegram-канал Mash

"Собственник, очевидно, вложил огромные деньги в эту отделку и хотел бы выйти из проекта без убытка для себя. На загородном элитном рынке не существует такого понятия как "завышенность цены". Каждый особняк абсолютно уникален и неповторим", — заявила эксперт по элитной недвижимости Елена Юргенева, но отметила, что другие особняки в этом поселке, выставленные на продажу стоят не дороже 5 миллионов долларов, так что продать огромное имение будет непросто.

Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

Зияд Манасир родился в Иордании и имеет гражданство этой страны, его состояние еще недавно оценивалось в 600 миллионов долларов. Его деловым партнером является Руслан Байсаров, бывший муж Кристины Орбакайте. Зияд женат, у него шестеро детей.

Также он владеет имением на исторической родине – в Аммане, и виллами в Италии. Причем одна из них, на Сардинии, расположена рядом с имением Сильвио Берлускони. Зияду принадлежит и 90-метровая яхта DAR, в 2018 году признанная лучшей моторной яхтой года на шоу Тhe World's Superyacht Awards.

[ + – ] Зияд Манасир на свадьбе дочери Дианы Фото: Telegram-канал Mash

Свадьба его дочери Дианы Манасир в 2018 году стала главным светским событием России. На торжество было потрачено несколько миллионов долларов. Впрочем, Диана вскоре развелась.