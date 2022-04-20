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Нефтяной магнат Зияд Манасир выставил на продажу самый дорогой особняк в России

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Фото: Соцсети | Российско-иорданский олигарх Зияд Манасир

Российский бизнесмен с иорданскими корнями построил огромное поместье для своей семьи несколько лет назад

В РФ на продажу выставлен самый дорогой особняк страны стоимостью в 10 миллиардов рублей, что составляет около 120 миллионов долларов. Имение для себя и своей семьи построил нефтяной магнат Зияд Манасир. Об этом пишет BFM.

Самый дорогой особняк России находится в 23 км от МКАДа в коттеджном поселке "Гринфилд" на Новой Риге. Его площадь – семь квадратных метров. Кроме множества спален, гардеробных и столовых в особняке есть оранжерея, библиотека, винный погреб, бассейн, кинозал, боулинг, караоке, кальянная комната, гольф-тренажер и спа-салон. Обои стоили около 120 долларов за метр, люстры в доме сделаны из горного хрусталя, а в одной из ванных комнат стоит ванная из медного оникса.

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Дворец Зияда Манасира в Подмосковье
Фото: Telegram-канал Mash

Первый этаж отделан в английском стиле, второй — во французско-итальянской эклектике, третий — в псевдоготике.

Основатель холдинга "Стройгазконсалтинг", одного из крупнейших подрядчиков "Газпрома", дом строил специально для своей семьи и огромные суммы ушли на внутреннюю отделку. Почему бизнесмен решил его продать – не сообщается.

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Жена Зияда Мансира
Фото: Telegram-канал Mash

"Собственник, очевидно, вложил огромные деньги в эту отделку и хотел бы выйти из проекта без убытка для себя. На загородном элитном рынке не существует такого понятия как "завышенность цены". Каждый особняк абсолютно уникален и неповторим", — заявила эксперт по элитной недвижимости Елена Юргенева, но отметила, что другие особняки в этом поселке, выставленные на продажу стоят не дороже 5 миллионов долларов, так что продать огромное имение будет непросто.

дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
Фото: Telegram-канал Mash
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
Фото: Telegram-канал Mash
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
Фото: Telegram-канал Mash
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
Фото: Telegram-канал Mash
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
дом зияд манасир, зияд манасир, российский олигарх, дворец, самый дорогой дом россии
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Зияд Манасир родился в Иордании и имеет гражданство этой страны, его состояние еще недавно оценивалось в 600 миллионов долларов. Его деловым партнером является Руслан Байсаров, бывший муж Кристины Орбакайте. Зияд женат, у него шестеро детей.

Также он владеет имением на исторической родине – в Аммане, и виллами в Италии. Причем одна из них, на Сардинии, расположена рядом с имением Сильвио Берлускони. Зияду принадлежит и 90-метровая яхта DAR, в 2018 году признанная лучшей моторной яхтой года на шоу Тhe World's Superyacht Awards.

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Зияд Манасир на свадьбе дочери Дианы
Фото: Telegram-канал Mash

Свадьба его дочери Дианы Манасир в 2018 году стала главным светским событием России. На торжество было потрачено несколько миллионов долларов. Впрочем, Диана вскоре развелась.