Нафтовий магнат Зіяд Манасір виставив на продаж найдорожчий особняк у Росії

Російський бізнесмен з йорданським корінням побудував величезний маєток для своєї сім'ї кілька років тому

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У РФ на продаж виставлений найдорожчий особняк країни вартістю 10 мільярдів рублів, що становить близько 120 мільйонів доларів. Маєток для себе та своєї сім'ї побудував нафтовий магнат Зіяд Манасир. Про це пише BFM.

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Найдорожчий особняк Росії знаходиться за 23 км від МКАД в котеджному селищі "Грінфілд" на Новій Ризі. Його площа — сім тисяч квадратних метрів. Окрім безлічі спалень, вбиралень та їдалень в особняку є оранжерея, бібліотека, винний погріб, басейн, кінозал, боулінг, караоке, кальянна кімната, гольф-тренажер та спа-салон. Шпалери коштували близько 120 доларів за метр, люстри в будинку зроблені з кришталю, а в одній з ванних кімнат стоїть ванна з мідного онікса.

[ + – ] Палац Зіяда Манасира в Підмосков'ї Фото: Telegram-канал Mash

Перший поверх оброблений в англійському стилі, другий — у французько-італійській еклектиці, третій — у псевдоготиці.

Засновник холдингу "Будгазконсалтинг", одного з найбільших підрядників "Газпрому", будинок будував спеціально для своєї сім'ї й величезні суми пішли на внутрішнє оздоблення. Чому бізнесмен вирішив його продати — не повідомляють.

[ + – ] Дружина Зіяда Мансира Фото: Telegram-канал Mash

"Власник, очевидно, вклав величезні гроші в це оздоблення і хотів би вийти з проєкту без збитку для себе. На заміському елітному ринку не існує такого поняття як "завищеність ціни". Кожен особняк абсолютно унікальний і неповторний", — заявила експертка з елітної нерухомості Олена Юргенєва, але зазначила, що інші особняки в цьому селищі, виставлені на продаж, коштують не дорожче за 5 мільйонів доларів, так що продати величезний маєток буде непросто.

Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash Фото: Telegram-канал Mash

Зіяд Манасир народився в Йорданії й має громадянство цієї країни, його статки ще недавно оцінювали в 600 мільйонів доларів. Його діловим партнером є Руслан Байсаров, колишній чоловік Христини Орбакайте. Зіяд одружений, має шестеро дітей.

Також він має маєток на історичній батьківщині — в Аммані, та вілли в Італії. Причому одна з них, на Сардинії, розташована поруч із маєтком Сільвіо Берлусконі. Зіяду належить і 90-метрова яхта DAR, яка у 2018 році визнана найкращою моторною яхтою року на шоу The World's Superyacht Awards.

[ + – ] Зіяд Манасир на весіллі дочки Діани Фото: Telegram-канал Mash

Весілля його дочки Діани Манасир у 2018 році стало головною світською подією Росії. На урочистість витрачено кілька мільйонів доларів. Втім, Діана незабаром розлучилася.