Топ-6 лучших треков Принца в шестую годовщину со дня смерти

Певец Принс скончался в 2016 году от случайной передозировки фентанила, сильного обезболивающего

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Певец Принс Роджерс Нельсон за свою жизнь стал настоящей легендой. Он стал лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". Его имя при жизни было занесено в Зал славы рок-н-ролла (2004), в Зал славы музыки Великобритании (2006), в Зал славы ритм-н-блюза (2016).

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Отец будущей звезды рассказывал, что назвал сына Принцем, чтобы "он мог делать все, о чем я мог только мечтать" и мальчик рос настоящим вундеркиндом. Он освоил игру на фортепиано в семь лет, гитару – в 13, а еще через год – ударную установку.

Принс встречался с Мадонной, Ким Бейсингер, Кармен Электрой и многими другими звездами и снимал в своих клипах самых популярных супермоделей. А его костюмы становились музейными экспонатами.

За свою жизнь Принс был женат дважды, его единственный сын умер после рождения. А сам он скончался от случайной передозировки фентанила, сильного обезболивающего, которым старался унять сильную боль в тазобедренном суставе.

Фокус собрал шесть лучших треков великого музыканта, которые навсегда вошли в библиотеку лучших музыкальных произведений.

Purple Rain

Шестой студийный альбом Purple Rain певец выпустил в 1984 году.А песня стала саундтреком к одноименному фильму "Пурпурный дождь", в котором он сыграл главную роль. За трек Purple Rain в 1985-м году Принс получил "Оскар" в номинации "Лучший оригинальный саундтрек к фильму".

When Doves Cry

Песня из самого успешного альбома Purple Rain: по всему миру было продана 22 миллиона экземпляров. По данным журнала Billboard, сингл возглавил рейтинг продаж за 1984 год. Клип срежиссировал сам Принс.

Kiss

Kiss из альбома Parade (1986) принесла певцу премию "Грэмми" за лучшее исполнение. Композиция включена в список 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Cream

13-й студийный альбом Принса Diamonds and Pearls (1991 год) заново открыл его для поклонников и вернул песни в мировые чарты после творческого перерыва. Среди самых популярных треков с этого альбома — Cream.

The Most Beautiful Girl In the World

Песня была выпущена как сингл в 1994 году. Это был первый и единственный сингл Принса, достигший первого места в Великобритании. В США песня достигла 3 места в Billboard Hot 100. Эта песня стала последней песней Принса, попавшей в первую пятерку в США.

Sexy M. F.

Песня из альбома Love Symbol, записанного в 1992 году. Один из самых неоднозначных и провокативных хитов певца. Клип в свое время считался одним из самых скандальных.