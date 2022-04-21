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Топ-6 найкращих треків Прінса в шосту річницю від дня смерті

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Фото: Getty Images | Прінс на концерті в Детройті у 1984 році

Співак Прінс помер у 2016 році від випадкового передозування фентанілу, сильного знеболювального

Співак Прінс Роджерс Нельсон за своє життя став справжньою легендою. Він став лауреатом премій "Греммі", "Оскар" та "Золотий глобус". Його ім'я за життя занесено до Зали слави рок-н-ролу (2004), до Зали слави музики Великобританії (2006), до Зали слави ритм-н-блюзу (2016).

Батько майбутньої зірки розповідав, що назвав сина Принцем, щоб він міг робити все, про що я міг тільки мріяти, і хлопчик ріс справжнім вундеркіндом. Він освоїв гру на фортепіано в сім років, гітару — у 13, а ще за рік — ударну установку.

Прінс зустрічався з Мадонною, Кім Бейсінгер, Кармен Електрою та багатьма іншими зірками та знімав у своїх кліпах найпопулярніших супермоделей. А його костюми ставали музейними експонатами.

За своє життя Прінс був одружений двічі, його єдиний син помер після народження. А сам він помер від випадкового передозування фентанілу, сильного знеболювального, яким намагався вгамувати сильний біль у кульшовому суглобі.

Фокус зібрав шість найкращих треків великого музиканта, які назавжди увійшли до бібліотеки найкращих музичних творів.

Purple Rain

Шостий студійний альбом Purple Rain співак випустив у 1984 році. А пісня стала саундтреком до однойменного фільму "Пурпурний дощ", в якому він зіграв головну роль. За трек Purple Rain у 1985-му році Прінс отримав "Оскар" у номінації "Найкращий оригінальний саундтрек до фільму".

When Doves Cry

Пісня з найуспішнішого альбому Purple Rain: по всьому світу продано 22 мільйони екземплярів. За даними журналу Billboard, сингл очолив рейтинг продажів за 1984 рік. Кліп зрежисував сам Прінс.

Kiss

Kiss з альбому Parade (1986) принесла співаку премію "Греммі" за найкраще виконання. Композиція включена до списку 500 найбільших пісень всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Cream

13-й студійний альбом Прінса Diamonds and Pearls (1991 рік) знову відкрив його для шанувальників і повернув пісні у світові чарти після творчої перерви. Серед найпопулярніших треків із цього альбому — Cream.

The Most Beautiful Girl In the World

Пісня випущена як сингл у 1994 році. Це був перший і єдиний сингл Прінса, який досяг першого місця у Великій Британії. У США пісня досягла 3 місця в Billboard Hot 100. Ця пісня стала останньою піснею Прінса, яка потрапила до першої п'ятірки в США.

Sexy MF

Пісня з альбому Love Symbol, записаного у 1992 році. Один із найнеоднозначніших та найпровокативніших хітів співака. Кліп свого часу вважали одним із найскандальніших..