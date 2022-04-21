Топ-6 найкращих треків Прінса в шосту річницю від дня смерті

Співак Прінс помер у 2016 році від випадкового передозування фентанілу, сильного знеболювального

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Співак Прінс Роджерс Нельсон за своє життя став справжньою легендою. Він став лауреатом премій "Греммі", "Оскар" та "Золотий глобус". Його ім'я за життя занесено до Зали слави рок-н-ролу (2004), до Зали слави музики Великобританії (2006), до Зали слави ритм-н-блюзу (2016).

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Батько майбутньої зірки розповідав, що назвав сина Принцем, щоб він міг робити все, про що я міг тільки мріяти, і хлопчик ріс справжнім вундеркіндом. Він освоїв гру на фортепіано в сім років, гітару — у 13, а ще за рік — ударну установку.

Прінс зустрічався з Мадонною, Кім Бейсінгер, Кармен Електрою та багатьма іншими зірками та знімав у своїх кліпах найпопулярніших супермоделей. А його костюми ставали музейними експонатами.

За своє життя Прінс був одружений двічі, його єдиний син помер після народження. А сам він помер від випадкового передозування фентанілу, сильного знеболювального, яким намагався вгамувати сильний біль у кульшовому суглобі.

Фокус зібрав шість найкращих треків великого музиканта, які назавжди увійшли до бібліотеки найкращих музичних творів.

Purple Rain

Шостий студійний альбом Purple Rain співак випустив у 1984 році. А пісня стала саундтреком до однойменного фільму "Пурпурний дощ", в якому він зіграв головну роль. За трек Purple Rain у 1985-му році Прінс отримав "Оскар" у номінації "Найкращий оригінальний саундтрек до фільму".

When Doves Cry

Пісня з найуспішнішого альбому Purple Rain: по всьому світу продано 22 мільйони екземплярів. За даними журналу Billboard, сингл очолив рейтинг продажів за 1984 рік. Кліп зрежисував сам Прінс.

Kiss

Kiss з альбому Parade (1986) принесла співаку премію "Греммі" за найкраще виконання. Композиція включена до списку 500 найбільших пісень всіх часів за версією журналу Rolling Stone.

Cream

13-й студійний альбом Прінса Diamonds and Pearls (1991 рік) знову відкрив його для шанувальників і повернув пісні у світові чарти після творчої перерви. Серед найпопулярніших треків із цього альбому — Cream.

The Most Beautiful Girl In the World

Пісня випущена як сингл у 1994 році. Це був перший і єдиний сингл Прінса, який досяг першого місця у Великій Британії. У США пісня досягла 3 місця в Billboard Hot 100. Ця пісня стала останньою піснею Прінса, яка потрапила до першої п'ятірки в США.

Sexy MF

Пісня з альбому Love Symbol, записаного у 1992 році. Один із найнеоднозначніших та найпровокативніших хітів співака. Кліп свого часу вважали одним із найскандальніших..