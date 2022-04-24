Вернуть кожу к жизни и вылечить прыщи. 7 простых способов

Дерматологи рекомендую подручные средства для ухода за кожей

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Когда прыщи системно появляются на лице оставляя после себя темные пигментные пятна, ваш первый порыв может заключаться в том, чтобы достать кошелек и отправиться в магазин. Но что, если секрет здоровой и сияющей кожи можно найти на вашей кухне? Серьезно, вы будете удивлены, узнав, сколько волшебных эликсиров по уходу за кожей можно приготовить из нескольких простых ингредиентов, таких как овсянка, алоэ вера и куркума. Об этом пишет ipsy.

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Тем не менее, лицензированный косметолог Морган Рэкли советует соблюдать осторожность при проведении самостоятельных процедур. "Часто они могут принести больше вреда, чем пользы", — говорит она, добавляя, что концентрация ингредиентов может быть слишком высокой для местного применения, и они могут даже обжечь кожу.

Фото: Фото: Gettyimages

Но если вы заинтересованы в том, чтобы попробовать натуральные средства, есть несколько моментов, которые следует учитывать. Если вы ищете противовоспалительный продукт, отшелушивающее средство, сделанное своими руками, или средство для удаления угрей, существуют отличные домашние средства, и их так же легко приготовить, как утренний завтрак.

Лед для ухода за кожей

Это может показаться слишком простым, но лед может быть очень полезным инструментом в вашем ежедневном уходе за кожей. "Мое любимое домашнее средство — использовать лед, чтобы уменьшить воспаление прыщей и общую отечность", — говорит Рэкли. "Я думаю, что лед — крайне недооцененный ресурс".

[ + – ] лед может быть очень полезным инструментом в вашем ежедневном уходе за кожей Фото: Beauty.ua

Вот все, что вам нужно сделать, чтобы вылечить прыщ: "Возьмите кубик льда и осторожно протрите им воспаленный участок в течение двух минут", — говорит Рэкли, добавляя: "Не кладите и не держите, лед должен быть в постоянном движении".

Когда дело доходит до отечности, лед можно использовать утром после очищения. "Лично мне нравится достать кубик льда из морозильной камеры, подождать одну минуту, а затем нанести его на кожу", — говорит Рэкли. "Использование его прямо из морозильной камеры может быть слишком холодным и грубым для деликатных областей вокруг глаз". Если лед — это слишком для вашей кожи, холодная вода тоже может помочь.

Овсяная маска для лица

Это скромное зерно — больше, чем просто полезный завтрак. Натуральные успокаивающие свойства овсянки делают ее отличным продуктом для здоровья кожи, особенно для кожи, склонной к акне. Используйте эту крупу, когда ищете отшелушивающее средство, натуральный поглотитель жира или чистый способ лечения пигментных пятен.

[ + – ] Натуральные успокаивающие свойства овсянки делают ее отличным продуктом для здоровья кожи

Овсянку можно использовать в различных самостоятельных процедурах, но этот самый эффективный: смешайте горсть овса, несколько капель меда и несколько капель лимонного сока в миске (не переусердствуйте на лимоне, иначе можно обжечь кожуру). Хорошо перемешайте, а затем нанесите на лицо. Аккуратно вотрите овсянку в кожу, двигая пальцами круговыми движениями по всему лицу во время отшелушивания. Оставьте маску на лице на несколько минут, прежде чем смыть теплой водой.

Йогурт для кожи лица

Йогурт уже давно пропагандируется диетологами и мамами во всем мире как здоровый способ начать свой день, но это также и натуральное решение для ухода за кожей. "Использование простого йогурта в качестве маски, поскольку он содержит небольшое количество молочной кислоты, может мягко отшелушивать кожу, придавая ей приятное сияние", — рассказывает Рэкли. Однако она говорит: "Я бы не советовала это тем, у кого прыщи". Для самостоятельных приключений откажитесь от ароматизированных фруктовых йогуртов и вместо этого выберите несладкий, простой вариант.

Эфирные масла

В дополнение к маслу чайного дерева можно использовать несколько других эфирных масел, чтобы помочь очистить кожу, особенно на теле. Использование эфирных масел может быть сложным, особенно если у вас чувствительная кожа или определенные кожные заболевания, такие как экзема или розацеа. Их всегда следует разбавлять маслом-носителем, чтобы избежать раздражения, но они все же могут быть эффективными. Несколько эфирных масел, которые могут помочь при прыщах, включают масло тимьяна, масло розмарина и масло лаванды.

Алоэ Вера

[ + – ] Попробуйте добавить сыворотку в свой утренний и вечерний уход Фото: Скриншот

Есть несколько способов использовать алоэ для лечения высыпаний, и один из самых простых — нанести небольшое количество непосредственно на прыщ в качестве точечной обработки. Другой вариант — заменить увлажняющий крем на сырое алоэ, что даст вам мощную дозу естественных увлажняющих и противовоспалительных свойств этого ингредиента. Или попробуйте добавить сыворотку в свой утренний и вечерний уход. Хороший вариант ухода за кожей в качестве ежедневного усилителя увлажнения и уменьшения покраснения.

Розовая вода

Один из верных способов позаботиться о себе — использовать розовую воду, успокаивающий ингредиент сам по себе или в сочетании с другими средствами по уходу за кожей. Попробуйте использовать его в качестве тоника или распылите в виде увлажняющего спрея для лица, чтобы снять покраснение и воспаление.

Оливковое масло и куркума

Вы можете использовать куркуму, когда готовите свои любимые блюда, но эта мощная специя нужна не только на кухне. Естественные противовоспалительные свойства куркумы делают ее отличным выбором для выравнивания тона кожи и сохранения ее сияния. Но хочу предупредить вас, что куркума может и будет окрашивать кожу, поэтому хорошо сочетать ее с маслом для удаления пигмента, таким как оливковое или кокосовое масло.

[ + – ] Оставьте смесь в качестве маски на 10-15 минут, затем тщательно смойте теплой водой Фото: SciTechDaily

Если вы смешиваете ингредиенты, добавьте достаточное количество куркумы в масло, чтобы получить ярко-желтый цвет, но сохраняйте консистенцию ближе к маслу, чем к пасте. Оставьте смесь в качестве маски на 10-15 минут, затем тщательно смойте теплой водой.