Повернути шкіру до життя та вилікувати прищі. 7 простих способів

Дерматологи рекомендують підручні засоби для догляду за шкірою

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Коли прищі системно з'являються на обличчі, залишаючи після себе темні пігментні плями, ваш перший порив може полягати в тому, щоб дістати гаманець і відправитися в магазин. Але що, якщо секрет здорової шкіри можна знайти на вашій кухні? Серйозно, ви будете здивовані, дізнавшись скільки чарівних еліксирів по догляду за шкірою можна приготувати з декількох простих інгредієнтів, таких як вівсянка, алое вера і куркума. Про це пише ipsy.

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Проте, ліцензована косметологиня Морган Реклі радить бути обережним при проведенні самостійних процедур. "Часто вони можуть принести більше шкоди, ніж користі", — каже вона, додаючи, що концентрація інгредієнтів може бути надто високою для місцевого застосування, і вони можуть навіть обпекти шкіру.

Фото: Фото: Gettyimages

Але якщо ви зацікавлені в тому, щоб спробувати натуральні засоби, є кілька моментів, які слід враховувати. Якщо ви шукаєте протизапальний продукт, засіб, що відлущує, зроблений своїми руками, або засіб для видалення вугрів, існують чудові домашні засоби, і їх так само легко приготувати, як ранковий сніданок.

Лід для догляду за шкірою

Це може здатися занадто простим, але крига може бути дуже корисним інструментом у вашому щоденному догляді за шкірою. "Мій улюблений домашній засіб — використовувати лід, щоб зменшити запалення прищів та загальну набряклість", — говорить Реклі. "Я думаю, що лід — вкрай недооцінений ресурс".

[ + – ] Лід може бути дуже корисним інструментом у вашому щоденному догляді за шкірою. Фото: Beauty.ua

Ось все, що вам потрібно зробити, щоб вилікувати прищ: "Візьміть кубик льоду і обережно протріть ним запалену ділянку протягом двох хвилин", — каже Реклі, додаючи: "Не кладіть і не тримайте, лід має бути в постійному русі".

Коли справа доходить до набряку, лід можна використати вранці після очищення. "Особисто мені подобається дістати кубик льоду з морозильної камери, почекати одну хвилину, а потім нанести його на шкіру", — каже Реклі. "Використання його прямо з морозильної камери може бути дуже холодним і грубим для делікатних областей навколо очей". Якщо лід це занадто для вашої шкіри, холодна вода теж може допомогти.

Вівсяна маска для обличчя

Це скромне зерно більше, ніж просто корисний сніданок. Натуральні заспокійливі властивості вівсянки роблять її чудовим продуктом для здоров'я шкіри, особливо для шкіри, схильної до акне. Використовуйте цю крупу, коли шукаєте відлущувальний засіб, натуральний поглинач жиру або чистий спосіб лікування пігментних плям.

[ + – ] Натуральні заспокійливі властивості вівсянки роблять її чудовим продуктом для здоров'я шкіри

Вівсянку можна використовувати в різних самостійних процедурах, але цей найефективніший: змішайте жменю вівса, кілька крапель меду і кілька крапель лимонного соку в мисці (не перестарайтеся на лимоні, інакше можна обпекти шкірку). Добре перемішайте, а потім нанесіть на обличчя. Акуратно втирайте вівсянку в шкіру, роблячи кругові рухи пальцями по всьому обличчю під час відлущування. Залиште маску на обличчі на кілька хвилин, перш ніж змити теплою водою.

Йогурт для шкіри обличчя

Йогурт вже давно пропагується дієтологами та мамами у всьому світі як здоровий спосіб розпочати свій день, але це також і натуральне рішення для догляду за шкірою. "Використання простого йогурту як маски, оскільки він містить невелику кількість молочної кислоти, може м'яко відлущувати шкіру, надаючи їй приємного сяйва", — розповідає Реклі. Проте вона каже: "Я б не радила це тим, хто має прищі". Для самостійних пригод відмовтеся від ароматизованих фруктових йогуртів і натомість виберіть несолодкий, простий варіант.

Ефірні масла

На додачу до олії чайного дерева можна використовувати кілька інших ефірних олій, щоб допомогти очистити шкіру, особливо на тілі. Використання ефірних олій може бути складним, особливо якщо у вас чутлива шкіра або певні захворювання шкіри, такі як екзема або розацеа. Їх завжди слід розбавляти маслом-носієм, щоб уникнути роздратування, але вони все ж таки можуть бути ефективними. Декілька ефірних масел, які можуть допомогти при прищах, включають масло чебрецю, масло розмарину та масло лаванди.

Алое вера

[ + – ] Спробуйте додати сироватку до свого ранкового та вечірнього догляду. Фото: Скриншот

Є кілька способів використовувати алое для лікування висипань, і один із найпростіших — нанести невелику кількість безпосередньо на прищ як точкову обробку. Інший варіант – замінити зволожуючий крем на сире алое, що дасть вам потужну дозу природних зволожуючих та протизапальних властивостей цього інгредієнта. Або спробуйте додати сироватку у свій ранковий та вечірній догляд. Хороший варіант догляду за шкірою як щоденний підсилювач зволоження та зменшення почервоніння.

Трояндова вода

Один з вірних способів подбати про себе — використовувати трояндову воду, заспокійливий інгредієнт сам по собі або у поєднанні з іншими засобами догляду за шкірою. Спробуйте використовувати його як тонік або розпиліть у вигляді зволожуючого спрею для обличчя, щоб зняти почервоніння та запалення.

Оливкова олія та куркума

Ви можете використовувати куркуму, коли готуєте свої улюблені страви, але ця потужна спеція потрібна не лише на кухні. Природні протизапальні властивості куркуми роблять її чудовим вибором для вирівнювання тону шкіри та збереження її сяйва. Але хочу попередити вас, що куркума може і фарбуватиме шкіру, тому добре поєднувати її з олією для видалення пігменту, такими як оливкова або кокосова олія.

[ + – ] Залишіть суміш як маску на 10-15 хвилин, потім ретельно змийте теплою водою Фото: SciTechDaily

Якщо ви змішуєте інгредієнти, додайте достатньо куркуми в олію, щоб отримати яскраво-жовтий колір, але зберігайте консистенцію ближче до олії, ніж до пасти. Залишіть суміш як маску на 10-15 хвилин, потім ретельно змийте теплою водою.