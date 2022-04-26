Что ждет украинцев в день солнечного затмения 30 апреля. Прогноз астролога

Солнечное затмение — это энергия начинаний, поэтому многих ожидают глобальные перемены в жизни.

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30 апреля произойдет солнечное затмение в знаке Тельца, которое откроет, так называемый, коридор затмений. Он продлится до 16 мая. Это будет время очень сильного эмоционального подъема, энергии начинаний, открывшихся ворот. С 23 апреля по 23 мая не рекомендуется принимать жизненно важных решений. Наступает судьбоносный, кармический период. Похожие затмения были 10 мая 2013 года. А также 29 апреля 2014 года. События, которые происходили с вами в те дни, могут проиграться вновь.

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По словам известного украинского астролога Анжелы Перл, с древности люди боялись затмений, потому что в это время всегда происходили незапланированные события. Астролог заверяет, что переживать не о чем, так как затмение символизирует прогресс. Даже если мы не ощутим его влияние сразу, сама жизнь подтолкнет нас к переменам в лучшую сторону.

Что произойдет 30 апреля 2022 года

Чаще всего в солнечное затмение происходят события, которые нечасто случаются — рождение детей, брак, развод, эмиграция, смена карьеры. Энергия затмений помогает сдвинуться с насиженного места, лучше всего довериться происходящему, и идти по течению.

30 апреля нас ждет солнечное затмение в знаке Тельца. Это знак, который символизирует финансы, накопления. Также Телец отвечает за систему расчетов, землю, продукты питания — в этот период могут быть перебои с продовольствием.

Фото: Getty Images

Помимо этого, Тельцом управляет планета любви Венера. Так что солнечное затмение может проиграть по двум жизненным сферам. У кого-то по финансам, у кого-то — по любви.

С большой вероятностью у многих начнется новый цикл жизни, так как в нынешнем затмении будет участвовать Уран. Это планета, которая символизирует резкие перемены, свободу, революцию, прогресс. Уран — планета будущего, она символизирует прогрессивные взгляды на жизнь. Могут быть перемены, связанные со связью, в том числе кибератаки. Так как любая планета проигрывается как со знаком плюс, так и со знаком минус.

Участвует в затмении Меркурий. С 10 мая он развернется и будет ретроградным до 3 июня. Меркурий два раза пройдет по точке солнечного затмения, которое было 19 ноября 2021 года. Первый раз с 27 по 29 мая, второй раз с 9-10 июня. Так что могут вернуться незавершенные дела, незакрытые вопросы.

Сатурн тоже будет участвовать в затмении. Это планета строительства. Речь может идти о репутации, карьере, доходах, развитии. Но нужно помнить, что Сатурн медленная планета. Так что все, что вы сейчас построите, будет фундаментом на будущие 30 лет. Поэтому принимайте решения серьезно.

Рекомендации на день солнечного затмения в апреле 2022

За день до затмения — 29 апреля планета Плутон останавливается и разворачивается в ретроградное положение на несколько месяцев. Это планета государственного контроля. Когда она останавливается и разворачивается, это всегда опасные дни. Не планируйте ничего жизненно важного с 28 по 30 апреля. Когда Плутон разворачивается, он становится ближе к земле, и становится давящим. Это касается власти, политики, силовых структур.

Плутон в знаке Козерога — это знак любого государства. Козерог консервативный знак. А ретроградное движение — это период ожидания, шаг назад, пауза.

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