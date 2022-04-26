Що чекає на українців у день сонячного затемнення 30 квітня. Прогноз астролога

Сонячне затемнення — це енергія починань, тому на багатьох чекають глобальні зміни в житті.

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30 квітня відбудеться сонячне затемнення в знаку Тельця, яке відкриє так званий коридор затемнень. Він триватиме до 16 травня. Це буде час дуже сильного емоційного підйому, енергії починань, воріт, що відкрилися. З 23 квітня до 23 травня не рекомендується приймати життєво важливі рішення. Настає доленосний, кармічний період. Схожі затемнення були 10 травня 2013 року, а також 29 квітня 2014 року. Події, які відбувалися з вами в ті дні, можуть відбутися знову.

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За словами відомої української астрологині Анжели Перл, із давніх-давен люди боялися затемнень, бо в цей час завжди відбувалися незаплановані події. Астрологиня запевняє, що хвилюватися нема про що, оскільки затемнення символізує прогрес. Навіть якщо ми не відчуємо його впливу відразу, саме життя підштовхне нас до змін на краще.

Що відбудеться 30 квітня 2022 року

Найчастіше в сонячне затемнення відбуваються події, які нечасто трапляються: народження дітей, шлюб, розлучення, еміграція, зміна кар'єри. Енергія затемнень допомагає зрушити з насидженого місця, найкраще довіритися тому, що відбувається, та йти за течією.

30 квітня на нас чекає сонячне затемнення в знаку Тельця. Це знак, що символізує фінанси, нагромадження. Також Телець відповідає за систему розрахунків, землю, продукти харчування — у цей період можуть бути перебої з продовольством.

Фото: Getty Images

Крім цього, Тельцем керує планета кохання Венера. Отже, сонячне затемнення може програти у двох життєвих сферах. У когось із фінансами, у когось — із коханням.

Із великою ймовірністю в багатьох почнеться новий цикл життя, тому що в нинішньому затемненні братиме участь Уран. Це планета, що символізує різкі зміни, свободу, революцію, прогрес. Уран — планета майбутнього, вона символізує прогресивні погляди на життя. Можуть бути зміни, пов'язані зі зв'язком, зокрема кібератаки, оскільки будь-яка планета програється як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус.

Бере участь у затемненні Меркурій. Із 10 травня він розвернеться та буде ретроградним до 3 червня. Меркурій двічі пройде точкою сонячного затемнення, яке було 19 листопада 2021 року: вперше з 27 по 29 травня, вдруге з 9-10 червня. Тож можуть повернутися незавершені справи, незакриті питання.

Сатурн теж братиме участь у затемненні. Це планета будівництва. Може йтися про репутацію, кар'єру, доходи, розвиток. Але треба пам'ятати, що Сатурн — повільна планета. Отже, все, що ви зараз збудуєте, буде фундаментом на майбутні 30 років. Тому ухвалюйте рішення серйозно.

Рекомендації на день сонячного затемнення у квітні 2022

За день до затемнення, 29 квітня, планета Плутон зупиняється та розвертається в ретроградний стан на кілька місяців. Це планета державного контролю. Коли вона зупиняється та розвертається, це завжди небезпечні дні. Не плануйте нічого життєво важливого з 28 до 30 квітня. Коли Плутон розвертається, він стає ближче до землі та стає гнітючим. Це стосується влади, політики, силових структур.

Плутон у знаку Козерога — це знак будь-якої держави. Козеріг — консервативний знак, а ретроградний рух — це період очікування, крок назад, пауза.

Як писав раніше Фокус, Анжела Перл розповіла, кому зі знаків зодіаку найбільше пощастить на початку травня.

Також Фокус писав про те, який прогноз для України в травні зробила фіналістка "Битви екстрасенсів" Ірина Соломон.