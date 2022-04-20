"Ядерного вибуху не буде!" Відомий нумеролог дала прогноз для України

А повністю войовничий Марс відійде з гороскопа України лише наступного року.

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Поки військові аналітики та політики роблять припущення про те, як розвиватимуться події в Україні та скільки триватиме війна з РФ, астрологи та нумерологи, орієнтуючись на перебіг планет, розмірковують про майбутнє. Цікавий прогноз зробила Ірина Соломон, фіналістка "Битви екстрасенсів".

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Зараз можна судити, що деякі її припущення справдилися. Початок квітня пройшов під знаком поєднання Марса із Сатурном, що означало спалахи бойових дій, і цей час видався нелегким.

12 квітня почалося поєднання двох планет, Юпітера та Плутона, які відповідають за Мир. Таке ж поєднання було, коли закінчилася Перша світова війна, про що говорило багато астрологів, а також Друга світова — в 1945 році.

"Планети дуже повільні (цикл Юпітера — 12 років, цикл Нептуна — 165 років, по 14 років у кожному знаку зодіаку), тому програватися така позиція може протягом місяця", — зазначає Ірина.

З 1 квітня і по 26 число Сатурн проходить по Місяцю в гороскопі України, і це свідчить про те, що квітень місяць ще буде напруженим, на думку нумеролога.

"На жаль, ще двічі Сатурн проходить по Місяцю — це кінець липня і до середини серпня, і наприкінці грудня. Це свідчить про те, що будуть ще якісь нерозв'язані проблеми, можливі бойові сутички на кордонах, провокації", — вважає Ірина.

Проте з 16 та по 24 травня настають сприятливі для України дні. "Думаю, саме з 16 травня визнають якісь (які — не знаю) права, території", — зазначає нумеролог і нагадує, що 24 травня — сприятливий день у гороскопі українського президента, Володимира Зеленського. У своєму прогнозі Ірина стверджує, що ядерних вибухів не буде, що збігає з думкою багатьох військових аналітиків та журналістів, які пишуть про війну в Україні.

"Плутон, який є показником цього, йде на спад, пригальмовує свою активність з 29 квітня на пів року. Але планета ретроградна, тобто ближче до Землі, тому можливі загрози та тиск, але лише на словах", — стверджує Ірина.

Але вона не відкидає застосування хімічної та біологічної зброї, оскільки за хімію та інші науки відповідає Нептун, який зараз є активним.

30 жовтня 2022 року знову можлива конфліктна ситуація, яку супроводжує військова агресія, коли розв'язуватимуть питання щодо деяких територій. А 12 січня 2023 року войовнича планета Марс розгортається та йде з гороскопа України.

"Я дуже чекаю на травень. Сподіваюся, що незабаром закінчиться війна, Україна не втратить свій статус і свою свободу, Сила Духа і Сила Життя не вичерпають себе, бо так хоче Бог", — резюмує Ірина, зазначаючи, що це короткий прогноз, який покликаний дати загальне розуміння майбутнього.