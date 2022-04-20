"Ядерного вибуху не буде!" Відомий нумеролог дала прогноз для України
А повністю войовничий Марс відійде з гороскопа України лише наступного року.
Ми . Ми з України
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Поки військові аналітики та політики роблять припущення про те, як розвиватимуться події в Україні та скільки триватиме війна з РФ, астрологи та нумерологи, орієнтуючись на перебіг планет, розмірковують про майбутнє. Цікавий прогноз зробила Ірина Соломон, фіналістка "Битви екстрасенсів".
Зараз можна судити, що деякі її припущення справдилися. Початок квітня пройшов під знаком поєднання Марса із Сатурном, що означало спалахи бойових дій, і цей час видався нелегким.
12 квітня почалося поєднання двох планет, Юпітера та Плутона, які відповідають за Мир. Таке ж поєднання було, коли закінчилася Перша світова війна, про що говорило багато астрологів, а також Друга світова — в 1945 році.
"Планети дуже повільні (цикл Юпітера — 12 років, цикл Нептуна — 165 років, по 14 років у кожному знаку зодіаку), тому програватися така позиція може протягом місяця", — зазначає Ірина.
З 1 квітня і по 26 число Сатурн проходить по Місяцю в гороскопі України, і це свідчить про те, що квітень місяць ще буде напруженим, на думку нумеролога.
"На жаль, ще двічі Сатурн проходить по Місяцю — це кінець липня і до середини серпня, і наприкінці грудня. Це свідчить про те, що будуть ще якісь нерозв'язані проблеми, можливі бойові сутички на кордонах, провокації", — вважає Ірина.
Проте з 16 та по 24 травня настають сприятливі для України дні. "Думаю, саме з 16 травня визнають якісь (які — не знаю) права, території", — зазначає нумеролог і нагадує, що 24 травня — сприятливий день у гороскопі українського президента, Володимира Зеленського. У своєму прогнозі Ірина стверджує, що ядерних вибухів не буде, що збігає з думкою багатьох військових аналітиків та журналістів, які пишуть про війну в Україні.
"Плутон, який є показником цього, йде на спад, пригальмовує свою активність з 29 квітня на пів року. Але планета ретроградна, тобто ближче до Землі, тому можливі загрози та тиск, але лише на словах", — стверджує Ірина.
Але вона не відкидає застосування хімічної та біологічної зброї, оскільки за хімію та інші науки відповідає Нептун, який зараз є активним.
30 жовтня 2022 року знову можлива конфліктна ситуація, яку супроводжує військова агресія, коли розв'язуватимуть питання щодо деяких територій. А 12 січня 2023 року войовнича планета Марс розгортається та йде з гороскопа України.
"Я дуже чекаю на травень. Сподіваюся, що незабаром закінчиться війна, Україна не втратить свій статус і свою свободу, Сила Духа і Сила Життя не вичерпають себе, бо так хоче Бог", — резюмує Ірина, зазначаючи, що це короткий прогноз, який покликаний дати загальне розуміння майбутнього.