Астропрогноз. 5 знаків зодіаку, яким пощастить з грошима на початку травня 2022

У травні 2022 очікуються дуже важливі астрологічні події. 16 травня буде Місячне затемнення у Скорпіоні. Також у цьому місяці буде Ретроградний Меркурій, який завжди тягне за собою значні наслідки практично для всіх знаків зодіаку.

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Астрологиня Анжела Перл запитала у карт таро, яким знакам зодіаку більше пощастить з фінансами у травні 2022.

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Терези

Перша карта для цього знаку зодіаку — зміни, карта смерті. Проте не варто лякатися. Це не та страшна людська смерть, це така собі остання точка, за якою почнеться щось нове та прекрасне.

Також випала карта Дев'ятка пентаклів — дуже хороша карта, отримання фінансів, завершення проєкту, за який добре заплатять. Можливо, Терези отримають великий спадок.

[ + – ] Таро-прогноз для Терезів на травень 2022

Зокрема випала карта успіху — вам будуть аплодувати, підтримувати. Можливо, ви будете виступати перед великими аудиторіями, де знайдете значну підтримку.

У травні 2022 можлива новина про вагітність.

Карта Король пентаклів — він допоможе фінансово. Зазвичай Король пентаклів — це людина земної стихії — Телець, Діва чи Козеріг. Тому придивіться до свого оточення, чи є в ньому ці знаки зодіаку, а можливо, ви з королем тільки познайомитесь у травні 2022.

Також Терези можуть переїхати в іншу країну. Почати в новому місці нове життя, зайнятися чимось таким, чим ніколи раніше не займалися.

Стрілець

Перша карта, що випала, Король чаш — людина зі сфери турботи. Можливо, це лікар, власник готелю. А можливо, це рієлтор. І ви будете у травні 2022 обирати нову квартиру. Значить, з фінансами проблем точно не буде.

[ + – ] Таро-прогноз для Стрільців на травень 2022

Проте важливо адекватно розподілити свої сили, щоб не вигоріти та досягнути поставлених раніше цілей.

Стрільці у травні будуть повними енергії та зарядженими на нові починання, що обов'язково принесе успіх.

Також випала карта Король пентаклів — фінансовий порадник. Нагадаємо, що це людина знаку зодіаку земної стихії, яка допоможе вам у фінансовому плані.

Телець

Для Тельців травень — особливий місяць, адже більшість представників цього знаку зодіаку народилися саме у травні. Першою випала карта знаку Телець — Імператриця. Це дуже хороший знак і карта.

[ + – ] Таро-прогноз для Тельців на травень 2022

У Тельців у травні 2022 буде комфорт і достаток, вони відчуватимуть себе дуже зручно в будь-якому разі. Також це карта хорошого прибутку. На власників ресторанного бізнесу чекає стовідсотковий прибуток, адже вони організовуватимуть свята, а це для Тельців хороша сфера прибутку у травні 2022.

Якщо коротко, то Тельці відчуватимуть себе тією самою Імператрицею з їхньої карти.

Скорпіон

У травні 2022 відбудуться Місячне затемнення у знаку Скорпіона, тож це дуже важливий місяць для цього знаку зодіаку.

Карта Паж жезлів — це починання, те, за чим потрібно приглядати.

[ + – ] Таро-прогноз для Скорпіонів на травень 2022

У Скорпіонів у травні точно буде зустріч — можливо, це підпис контракту, укладення успішного договору. Якщо плануєте щось продати чи придати — у вас це точно вийде. Можливо, це буде нерухомість.

Карта Імператриці — будете жити в любові, злагоді та достатку.

У цьому місяці буде народження нового життя — не тільки дитини, а й якоїсь нової справи, нової сторінки життя.

Рак

Першою випала карта очікування — ви чекаєте, коли щось закінчиться чи відбудеться.

Цього місяця варто з головою піти в навчання чи роботу, і це матиме хороші наслідки для вашого майбутнього.

[ + – ] Таро-прогноз для Раків на травень 2022

Дев'ятка пентаклів — карта фінансів, задоволення, щедрості, радості. Карта-кульмінація — результат довгої роботи та інвестиції.

Доходи в Раків будуть тільки зростати у травні 2022.

Нагадаємо, які знаки зодіаки встигнуть до кінця квітня 2022 зустріти своє щастя.

Також Фокус писав про рідкісний парад планет у квітні 2022. В один ряд відразу стануть чотири важливі планети — Венера, Сатурн, Марс і Юпітер.