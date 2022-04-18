Радість близько. Три знаки зодіаку, які знайдуть щастя до кінця квітня 2022 року

Астрологи вважають, що квітень — вдалий місяць для нових проєктів, переїзду, важливих рішень. Деяким знакам зодіаку в цих напрямках особливо пощастить.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Прогноз від астрологині Анжели Перл

Тельці

Тельці мають дуже насичений, активний квітень, який віщує їм несподівану можливість для реалізації своєї мрії. І якщо перша половина місяця була скоріше тривожною через вимушені переїзди, зміну роботи, негаразди в особистих стосунках або проблеми з машиною, про що говорила астрологиня Анжела Перл, то друга половина місяця в Тельців проходить під знаком плюс. Після 21 квітня Сонце входить у знак Тельця, отже, з'явиться більше енергії. А вже наприкінці місяця на представників цього знаку зодіаку чекають новини про заробіток і перспективні ідеї.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Близнюки

Майже весь квітень у Близнюків був тяжкий: травми, складнощі з переїздом, негаразди на роботі. На початку місяця краще було не ухвалювати жодних важливих рішень, перенести всі справи якомога пізніший період. Із 21 квітня розпочнеться час, коли доведеться попрощатися з минулим, поставити всі свої плани на паузу. Але вже 30 квітня в день сонячного затемнення в Близнюків відкриється друге дихання, з'являться сили для нових ідей, переговорів, ініціатив, стосунків. Відбудеться якась важлива подія, яка все змінить. І зміни будуть на краще.

Лев

Лев наприкінці квітня розпочне успіхи в кар'єрі. 18 квітня можлива несподівана пропозиція з роботи, а з 21 квітня гороскоп обіцяє Левам просування кар'єрними сходами та нових клієнтів. І хоча перша половина місяця була важкою, до кінця квітня можна порадіти фінансовим успіхам.

Прогноз від астрологині Ренати Раєвської

Тельці

На Тельців у квітні чекає перемога над собою, але доведеться швидко приймати рішення. За словами астрологині Ренати Раєвської, основна проблема цих представників знаку зодіаку — їм важко виходити із зони комфорту. Доведеться це зробити, оскільки у квітні вже була низка подій, які змусили Тельців діяти. І якщо представники цього знака зодіаку постараються, то можуть бути впевненими, що їхні зусилля не пройдуть даремно та приведуть Тельців до успіху.

Близнюки

У квітні Близнюки стояли перед вибором — або чорне, або біле. Це могла бути пропозиція про нову співпрацю, контракт, можливо, якісь маніпуляції з нерухомістю. Якщо Близнюки зважилися на будь-яку з нових пропозицій — вони виграли, оскільки настав сприятливий період змін. У квітні Близнюки завершать якусь важливу справу, і натомість доля надасть їм новий найкращий етап життя. У представників цього знаку зодіаку все вийде, каже Раєвська, головне — наважитися на зміни.

Лев

Квітень для Левів — найкращий місяць для змін. При цьому відмовлятися від того, до чого Леви звикли та що створювало для них комфорт, не доведеться. Потрібно вдихнути нове життя в плани та проєкти, які вже існують, ризикнути. У Левів буде у квітні та сама можливість, коли потрібно ухвалити рішення, і воно обов'язково приведе їх до успіху.

Як писав раніше Фокус, 28 квітня відбудеться глобальне зрушення на небі — планета Сатурн перейде в знак Водолія, який упливатиме на людей найближчі три роки.