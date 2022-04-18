Радость близко. Три знака зодиака, которые обретут счастье до конца апреля 2022

Астрологи считают, что апрель — удачный месяц для новых проектов, переезда, важных решений. Некоторым знакам зодиака в этих направениях особенно повезет.

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Прогноз от астролога Анжелы Перл

Тельцы

У Тельцов очень насыщенный, активный апрель, который предвещает им неожиданную возможность для реализации своей мечты. И если первая половина месяца была скорее тревожной из-за вынужденных переездов, смены работы, неурядиц в личных отношениях или проблем с машиной, о чем говорила астролог Анжела Перл, то вторая половину месяца у Тельцов проходит под знаком плюс. После 21 апреля Солнце входит в знак Тельца, а значит появится больше энергии. А уже в конце месяца представителей этого знака зодиака ждут новости о заработке и перспективных идеях.

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Близнецы

Почти весь апрель у Близнецов был тяжелым: травмы, сложности с переездом, неурядицы на работе. В начале месяца лучше было не принимать никаких важных решений, перенести все дела по возможности на более поздний период. С 21 апреля начнется время, когда придется попрощаться с прошлым, поставить все свои планы на паузу. Но уже 30 апреля в день солнечного затмения у Близнецов откроется второе дыхание, появятся силы для новых идей, переговоров, инициатив, отношений. Произойдет какое-то важное событие, которое все изменит. И перемены будут в лучшую сторону.

Лев

У Львов в конце апреля начнутся успехи в карьере. 18 апреля возможно неожиданное предложение по работе, а с 21 апреля гороскоп обещает Львам продвижения по карьерной лестнице и новых клиентов. И хотя первая половина месяца была тяжелой, к концу апреля можно порадоваться финансовых успехам.

Прогноз от астролога Ренаты Раевской

Тельцы

Тельцов в апреле ждет победа над собой, но придется быстро принимать решения. По словам астролога Ренаты Раевской, основная проблема этих представителей знака зодиака — им трудно выходить из зоны комфорта. Придется это сделать, так как в апреле уже последовали ряд событий, которые вынудили Тельцов действовать. И если представители этого знака зодиака постараются, то могут быть уверенными, что их усилия не пройдут даром и приведут Тельцов к успеху.

Близнецы

В апреле Близнецы стояли перед выбором — либо черное, либо белое. Это могло быть предложение о новом сотрудничестве, контракт, возможно, какие-то манипуляции с недвижимостью. Если Близнецы решились на любое из новых предложений — они выиграли, так как наступил благоприятный период для перемен. В апреле Близнецы завершат какое-то важное дело, и взамен судьба предоставит им новый лучший этап жизни. У представителей этого знака зодиака все получится, говорит Раевская, главное решится на перемены.

Лев

Апрель для Львов — лучший месяц для перемен. При этом отказываться от того, к чему Львы привыкли и что создавало для них комфорт, не придется. Нужно вдохнуть новую жизнь в уже существующие планы, проекты, рискнуть. У Львов будет в апреле та самая возможность, когда нужно принять решение, и оно обязательно приведет их к успеху.

Как писал ранее Фокус, 28 апреля произойдет глобальный сдвиг на небе — планета Сатурн перейдет в знак Водолея, который будет влиять на людей ближайшие три года.