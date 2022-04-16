Прогноз астрологов на апрель 2022. Что ждет Украину и мир в ближайшие три года

28 апреля произойдет еще один глобальный сдвиг на небе — планета Сатурн перейдет в знак Водолея, который будет влиять на людей ближайшие три года.

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Сатурн в Водолее

28 апреля Сатурн переходит в благоприятный для этой планеты знак Водолея и пробудет в нем три года. Это еще один глобальный сдвиг на небе, влияние которого мы почувствуем не сразу. Тем не менее нас ждут большие и позитивные перемены.

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Ведический астролог Владислав Полищук объясняет, что Водолей для Сатурна — особенный знак. С начала 2020 года планета была в неблагоприятном для нее знаке Козерог, в котором проявила максимум негативной энергии. Тогда в мире началась пандемия коронавируса. Теперь Сатурн перейдет в знак Водолея, в котором сможет принести миру больше спокойствия, равновесия, урегулирования конфликтов.

Позитивное влияние

Водолей — это 11 знак зодиака и 11 Дом гороскопа. Это Дом результатов наших усилий. По словам Владислава Полищука, ближайшие три года будут благоприятными для прибыли, бизнеса. Также 11 Дом — это Дом друзей, Дом коллективов. Самое время заводить новые знакомства, помогать и получать помощь, проявлять дружелюбие, эмпатию. Это время филантропии, возможности протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Чем больше хорошего будем делать в этот период, тем больше хорошего получим, и наоборот.

Также наступает благоприятное время для реализации амбиций, объясняет Полищук. Если приложить усилия, можно реализовать максимум поставленных целей.

Что способствует силе Сатурна

Сатурн это 108-летний старец в лохмотьях, аскет. Чтобы наполниться энергией этой планеты в знаке Володея, так необходимой каждому из нас, нужно внести в жизнь аскезу, преодолевать препятствия, бороться с собой, пусть даже минимально. Например, делать зарядку по утрам или рано вставать. Любая, даже минимальная борьба с собой, преодоление жизненных препятствий приведет нас к результату.

Без аскезы человек не может достичь того, что ему не положено судьбой. Только через преодоления себя с целью прийти к чему-то лучшему можно получить большее, отмечает Полищук.

Как писал ранее Фокус, 12 апреля произошло соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы, что случалось последний раз в 1856 году. Астрологи считают, что соединение этих двух планет, подкрепленное знаком Рыб, несет очень позитивный заряд.