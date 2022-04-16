Прогноз астрологів квітень 2022. Що чекає на Україну та світ у найближчі три роки

28 квітня відбудеться ще одне глобальне зрушення на небі — планета Сатурн перейде в знак Водолія, який упливатиме на людей у найближчі три роки.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сатурн у Водолії

28 квітня Сатурн переходить у сприятливий для цієї планети знак Водолія та пробуде в ньому три роки. Це ще одне глобальне зрушення на небі, вплив якого ми відчуємо не відразу. Проте на нас чекають великі та позитивні зміни.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Ведичний астролог Владислав Поліщук пояснює, що Водолій для Сатурна – особливий знак. Із початку 2020 року планета була в несприятливому для неї знаку Козеріг, у якому виявила максимум негативної енергії. Тоді у світі почалася пандемія коронавірусу. Тепер Сатурн перейде в знак Водолія, де зможе принести світові більше спокою, рівноваги, врегулювання конфліктів.

Позитивний уплив

Водолій – це 11 знак зодіаку та 11 Дім гороскопу. Це Дім результатів наших зусиль. За словами Владислава Поліщука, найближчі три роки будуть сприятливими для прибутку, бізнесу. Також 11 Дім — це Дім друзів, Дім колективів. Саме час заводити нові знайомства, допомагати й отримувати допомогу, виявляти дружелюбність, емпатію. Це час філантропії, можливості протягнути руку допомоги тим, хто цього потребує. Чим більше хорошого робитимемо в цей період, тим більше хорошого отримаємо та навпаки.

Також настає сприятливий час для реалізації амбіцій, пояснює Поліщук. Якщо докласти зусиль, можна реалізувати максимум поставлених цілей.

Що сприяє силі Сатурна

Сатурн —це 108-річний старець у лахмітті, аскет. Щоб наповнитися енергією цієї планети в знаку Володєя, так необхідному кожному з нас, потрібно внести в життя аскезу, долати перешкоди, боротися із собою, хай навіть мінімально. Наприклад, робити зарядку вранці або рано вставати. Будь-яка, навіть мінімальна боротьба із собою, подолання життєвих перешкод приведе нас до результату.

Без аскези людина не може досягти того, що їй не належить долею. Тільки через подолання себе з метою дійти до чогось кращого можна отримати більше, зазначає Поліщук.

Як писав раніше Фокус, 12 квітня відбулося поєднання Юпітера та Нептуна в знаку Риби, що траплялося останній раз у 1856 році. Астрологи вважають, що поєднання цих двох планет, підкріплене знаком Риб, має дуже позитивний заряд.