Як парад планет 2022 вплине на всі знаки зодіаку

Така кількість планет в одному знаку зодіаку — подія доволі рідкісна.

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У квітні 2022 року в один ряд відразу стануть чотири важливі планети — Венера, Сатурн, Марс та Юпітер. За словами астрологів, вони опиняться в знаку Козерога.

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Починаючи з 17 квітня 2022 року, Сатурн, Марс, Венера та Юпітер вишикуються разом у рідкісному космічному параді. Раніше ці чотири планети сходилися лише у 2005, 2016 та 2020 роках. До речі, в останньому був спалах світової пандемії коронавірусу.

Проте планета Сатурн уже півтора року розташована в Козерозі. Тож особливих змін з нею не буде, але інші три планети тільки планують приєднатися до параду.

[ + – ] Астролог про парад планет у Козерозі 2022

Транзит Венери та Марса

Коли Марс потрапляє в Козеріг, він екзальтує, адже це планета воєн. У цей час варто ретельно все планувати, у людей буде багато сил, аби ці плани втілювати в життя. Тож можна досягнути великих результатів, якщо правильно розподілити ресурси.

Коли в Козерога є ціль, він йде до неї, плюс войовничий Марс йому в цьому допоможе.

Венера — красива та ніжна планета, місце народження жінок, за легендами. Адже "чоловіки з Марса, а жінки з Венери". Проте наші бажання можуть опинитися в рамках, адже Венера потрапила в доволі прагматичний знак Козерога. Проте це хороший час для того, аби, наприклад, зробити пропозицію своїй коханій людині та почати будувати довгострокові стосунки.

Коли войовничий Марс і тендітна Венера поєднуються разом — виходить дуже цікавий союз. Люди в цей час хочуть більше близькості та любові. Проте прагматичний Козеріг трохи стримуватиме пристрасть людей.

Астропрогноз від Едуарда Фальковського

За словами фахівця, на початку квітня 2022 в небі домінував Марс. Планета — активний старт, двигун. Проте до нього приєднається Сатурн — повна протилежність Марсу. Це планета — гальма, стагнація.

[ + – ] Астролог Едуард Фальковський про головні астрологічні події квітня 2022

12 квітня Юпітер і Нептун з'єдналися. Тож наразі домінує творчість, духовне життя. У цей час все стане зрозуміло і вийде назовні багато того, що раніше приховувалося.

Останній день квітня (30-те число) 2022 знаменує собою сонячне затемнення. Перед людьми постануть нові задачі та тенденції.

Ретельну увагу варто звернути на питання фінансів, духовності та контролювати свою агресію. Кожне слово під час сонячного затемнення матиме свої наслідки в майбутньому.

Також можна зайнятися своїм здоров'ям та звернутися до матінки-землі — першопочатку усього живого на планеті. Тому це хороший час для того, аби садити урожай та проводити посівну.

Астролог радить переглянути свої доходи.

До 16 травня 2022 буде повне місячне затемнення. У цей час треба шукати правду та поводитися обережно.

Раніше Фокус писав про три знаки зодіаку, яким точно пощастить у фінансовому плані до кінця квітня 2022.