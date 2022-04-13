Три знаки зодіаку, яким повезе з грошима до кінця квітня 2022

Квітень є особливим місцем, адже це час починання та відродження всього живого на планеті після холодної зими.

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Майже половина квітня вже минула, проте є ще два тижні для того, аби використати на свою користь розташування планет та зірок і покращити своє життя завдяки простим діям. Але для початку треба дізнатися астро- та таропроноз на свій знак зодіаку.

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Таропрогноз від Анжели Перл

Астрологиня Анжела Перл часто аналізує всі знаки зодіаку та складає для них персональні гороскопи. Але також вона робить і розклади на картах таро. Тож, за словами карт, у квітні 2022 року на Терезів, Раків та Стрільців чекає особливий фінансовий достаток.

Терези

Гроші біля Терезів цього місяця будуть обертатися стовідсотково. Можливо, навіть самі Терези будуть комусь допомагати фінансово, а значить, гроші точно будуть.

"Якщо якесь питання зараз стоїть перед вами: чи отримаю я державну допомогу, чи допоможуть мені батьки, то відповідь — ТАК, гроші ви отримаєте", — розповіла фахівчиня.

Також Анжела дістала серед іншого і карту справедливості. Тобто Терези отримають у квітні гроші, які їм належать. Можливо, це буде повернутий борг, аліменти, гроші за договорами тощо.

[ + – ] Анжела Перл про достаток у житті Терезів у квітні 2022

"Проблем з фінансами точно не буде. Ще одна фінансова карта. Це дев'ятка пентаклів. Карта кульмінації. Завершення чогось. Карта комфорту та перебування в комфортній ситуації, коли всього вистачає", — зазначила тарологиня.

Також на Терезів швидше за все чекає переїзд у якесь інше місце та початок справи, яку вони давно планували почати і яка принесе хороший прибуток та гармонію в житті.

Рак

Для Раків у квітні 2022 випадає серед іншого Паж жезлів — карта починання. Точно в цього знаку зодіаку буде новий бізнес, нова справа, за якою потрібно буде дивитися і яка відповідно принесе хороші фінанси.

Також постане питання над нерухомістю. Можливо, у Раків буде переїзд. Але люди цього знаку зодіаку точно будуть довго обдумувати ночами, як правильно вчинити. Проте вони знають, як правильно обрати рішення і не помиляться у своєму кінцевому вчинку. Адже Раки — маги свого життя.

[ + – ] Анжела Перл про фінансовий достаток у Раків у квітні 2022

Зокрема Анжела дістала карта прибутку та збирання урожаю для Раків у квітні 2022. Тобто той Рак, який вкладається зараз у щось, наприклад у навчання, точно досягне успіху і збере свій урожай належним чином.

Стрілець

У Стрільців у квітні 2022 року відбудеться якась угода, яка пройде дуже швидко і принесе прибуток.

Тарологиня дістала карту Десятки пентаклів, яка означає хороший прибуток, купівлю чи продаж нерухомості, що принесе чималі гроші в цьому місяці.

[ + – ] Анжела Перл про Стрільців у квітні 2022

Також на Стрільців чекає рух до кращого, коли людина від неспокійних вод пливе до спокійніших.

А карта Паж чаш випала два рази, що означає, що Стрільці в цьому місяці точно отримають якусь радісну новину.

Олександр Беспалов

За словами фахівця, найголовнішою подією місяця стане транзит Юпітера 14 квітня 2022. Він, безумовно, несе удачу та успіх для всіх. Проте протягом року Юпітер буде перебувати саме у Рибах, у 12 домі.

Щодо конкретних знаків зодіаку на квітень 2022, то можна виділити такі:

Тельці — Юпітер піде для них в 11 домі. На Тельців чекають високі цілі, амбіції, нова робота та друзі. Новий бізнес, контракти, а відповідно і хороший достаток. Юпітер подарує безумовні переваги для цього знаку.

Близнюки — 10 дім. У житті Близнюків відбуватиметься кар'єрний ріст, перспективи та буде доволі позитивний період.

Раки — 9 дім. На них чекають подорожі, покращення в духовному плані та нова робота з новими можливостями та прибутком. Раки відчують підтримку зі сторони працедавців. Проте варто балансувати своє життя між матеріальним та духовним.

[ + – ] Олександр Беспалов про головні події квітня 2022

Нагадаємо, коли на Україну чекає перемога. За словами одного з експертів, уже на травневі свята українці смажитимуть шашлики.

Також Фокус писав про знаки зодіаку, яким скоро повезе в коханні.