Венера в рибах.Три знаки зодіаку, які знайдуть кохання у квітні 2022 року

Квітень, за прогнозами астрологів, період романтичних захоплень, нового кохання та несподіваних зустрічей.

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Астрологиня Анжела Перл

Діва

На думку астрологині Анжели Перл, у представників знака Діви буде багато приємних моментів у квітні. Крім того, що це грошовий місяць, то ще й удалий період для стосунків. У першій половині квітня саме час для нових стосунків, шлюбу, вагітності. Ймовірно, особисте життя переплітатиметься з переїздом за кордон, оскільки з 12 квітня починається для Дів період міжнародних контактів, поїздок. До кінця місяця можлива навіть зміна громадянства.

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Стрільці

Першого квітня молодик пройшов у Стрільців у п'ятому Домі гороскопу. Це Дім радості, дітей, творчості. У квітні саме час розпочинати нові проєкти, бізнес, а також будувати нові стосунки. Початок місяця — зручний період для планування вагітності. Також 5-й Дім – Дім кохання. Стрільців очікують у квітні нові знайомства, роман, побачення чи якийсь початок творчого прогресу. Можливо, нове хобі.

Риби

У середині квітня в знаку Риби з'єднаються планети Юпітер і Нептуном. За словами Анжели Перл, це фантастично щасливий період, який обіцяє рибам успіх у будь-якій сфері, зокрема любовній. Поєднання Юпітера з Нептуном принесе Рибам подарунок Усесвіту. Це може бути нове кохання, вагітність, шлюб, творчий сплеск. Рибам дають трибуни для того, щоб проявити себе, тому саме час скористатися цим.

Астрологиня Тамара Глоба

Діви

За словами астрологині Тамари Глоби, для Дів у квітні настає період великих змін як на роботі, так і в особистих справах. Зміни будуть скоріш позитивними, оскільки друга половина місяця принесе Дівам можливості врегулювати свої справи, зокрема, в особистому житті. Квітень – важливий місяць для сім'ї, дітей. Також порада від астрологині: Дівам потрібно постаратися утримати свої фінанси.

Стрілець

Квітень у Стрільців — важливий період для дітей і коханих, варто приділяти їм якнайбільше уваги, а також час переговорів. Із коханими людьми настане згода, або вдасться домовитися. Важливо звернути увагу на справи та здоров'я старших у сім'ї. Окрім романтичних справ, у квітні Стрільців очікує прибуток, а також можливість подорожей.

Риби

У другій половині квітня для Риб відкривається вдалий час для кохання, особистих справ, шлюбу, творчості. За словами Тамари Глоби, люди, народжені під цим знаком зодіаку, зможуть розпочати нові справи, які принесуть їм великий успіх. Проте наприкінці місяця треба берегти коханих людей.

Астрологиня Марина Скаді

Як каже астрологиня Марина Скаді, у квітні настає період таємних романтичних захоплень, платонічного кохання чи стосунків на відстані. Любовні зв'язки з минулого можуть переміститися в сьогодення. Це місяць внутрішньої регенерації, відновлення після душевних травм. Поняття "безумовне кохання" стане більш очевидним для багатьох людей. Через романтичний досвід, таємну закоханість люди поступово перейдуть на новий, вищий рівень духовного розвитку.

У квітні планети Венера та Марс, які відповідають за любовні стосунки, переходять у знак Риб. У особистих стосунках переважатиме ніжність, плавність, духовність. На перший план вийде глибокий емоційний зв'язок.

Соціальна активність у квітні, особливо допомога нужденному, волонтерство, позначиться на любовній сфері. Багато людей заведуть нові знайомства, які призведуть до довгострокових стосунків.

Як писав раніше Фокус, астрологи розповіли, які знаки зодіаку матимуть удачу у квітні 2022 року. Також варто зазначити, що 12 квітня відбудеться фантастичне поєднання Юпітера та Нептуна в знаку Риби, що траплялося востаннє 1856 року.