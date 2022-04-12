Венера в рыбах. Три знака зодиака, которые обретут любовь в апреле 2022

Апрель, по прогнозам астрологов, период романтических увлечений, новой любви и неожиданных встреч.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Астролог Анжела Перл

Дева

По мнению астролога Анжелы Перл, у представителей знака Дев будет много приятных моментов в апреле. Мало того, что это денежный месяц, так еще и удачный период для отношений. В первой половине апреля самое время для новых отношений, брака, беременности. Вероятно, личная жизнь будет переплетаться с переездом за границу, так как с 12 апреля начинается для Дев период международных контактов, поездок. К концу месяца возможна даже смена гражданства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Стрельцы

Первого апреля новолуние прошло у Стрельцов в пятом Доме гороскопа. Это Дом радости, детей, творчества. В апреле самое время начинать новые проекты, бизнес, а также строить новые отношения. Начало месяца — удачный период для планирования беременности. Также 5-й Дом – Дом любви. Стрельцов ожидают в апреле новые знакомства, роман, свидания или какое-то начало творческого прогресса. Возможно, новое хобби.

Рыбы

В середины апреля в знаке Рыбы соединятся планеты Юпитера с Нептуном. По словам Анжелы Перл, это фантастически удачливый период, который сулит рыбам успех в любой сфере, в том числе любовной. Соединение Юпитера с Нептуном принесет Рыбам какой-то подарок Вселенной. Это может быть новая любовь, беременность, брак, творческий всплеск. Рыбам дают трибуны для того, чтобы проявить себя, так что самое время воспользоваться этим.

Астролог Тамара Глоба

Девы

По словам астролога Тамары Глобы, для Дев в апреле наступает период больших перемен как на работе, так и в личных делах. Перемены будут скорее позитивными, так как вторая половина месяца принесет Девам возможности урегулировать свои дела, в том числе в личной жизни. Апрель — важный месяц для семьи, детей. Также совет от астролога: Девам нужно постараться удержать свои финансы.

Стрелец

Апрель у Стрельцов — важный период для детей и возлюбленных, стоит уделять им как можно больше внимания, а также время переговоров. С любимыми людьми наступит согласие, удастся договориться. Важно обратить внимание на дела и здоровье старших в семье. Кроме романтических дел, в апреле Стрельцов ожидает прибыль, а также возможность путешествий.

Рыбы

Во второй половине апреля для Рыб открывается удачное время для любви, личных дел, брака, творчества. По словам Тамары Глобы, люди, рожденные под этим знаком зодиака, смогут начать новые дела, которые принесут им большой успех. Однако в конце месяца нужно беречь любимых людей.

Астролог Марина Скади

Как говорит астролог Марина Скади, в апреле наступает период тайных романтических увлечений, платонической любви или отношений на расстоянии. Любовные связи из прошлого могут переместиться в настоящее. Это месяц внутренней регенерации, восстановления после душевных травм. Понятие "безусловная любовь" станет более очевидной для многих людей. Через романтический опыт, тайную влюбленность люди постепенно перейдут на новый, более высокий уровень духовного развития.

В апреле планеты Венера и Марс, которые отвечают за любовные отношения переходят в знак Рыбы. В личных отношениях будет преобладать нежность, плавность, духовность. На первый план выйдет глубокая эмоциональная связь.

Социальная активность в апреле, особенно помощь нуждающемся, волонтерство, скажется на любовной сфере. Многие люди заведут новые знакомства, которые приведут к долгосрочным отношениям.

Как писал ранее Фокус, астрологи рассказали, какие знаки зодиака будут удачливы в апреле 2022 года. Также стоит отметить, что 12 апреля произойдет фантастическое соединение Юпитера и Нептуна в знаке Рыбы, что случалось последний раз в 1856 году.