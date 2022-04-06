Три знака зодиака, которых ждет удача в апреле 2022

По мнению астрологов, нынешний апрель — месяц всего нового. Финансовые успехи ждут людей, рожденных под знаками Овна, Рыбы, Девы.

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Астрологический прогноз от Анжелы Перл

Апрель начинается с новолуния в знаке Овен. Новая луна — это всегда новые энергии. Поэтому у всех Овнов, кто родился в начале месяца, начинается буквально новая жизнь, новые возможности. Все новое. Овнов ждет в апреля переезд, новый статус или романтические отношения. 12 апреля Овнов будут новости о финансах, а 21 — прибыль, выплаты или подарок. При этом астролог предупреждает, что не стоит тратить деньги впустую, так как после 29 апреля на полгода у Овнов затормозятся процессы, связанные с карьерой и работой.

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Еще одному знаку зодиака — Девам — звезды обещают финансовый месяц. В начале апреля Дев ждут новости о наследстве, выгодные бизнес-предложения. Денежный поток в апреле будет связан с международными контактами, документами, переездом. С 16 апреля для Дев открывается важный период. Возможно, вы завершите работу и уволитесь. 21 апреля Дев ожидают путешествия, переезды и приятных новостей издалека. 30 апреля — переезд, изменение гражданства, возможно учеба.

У Рыб новолуние 1 апреля было во втором Доме. Это Дом денег, прибыли. Так что Рыб в апреле ожидают доходы, финансовые подарки, возможно, новая работа. Астролог отмечает, что 9-12 апреля – магический период, который сулит Рыбам реализацию. Речь не только о денежных вопросах, но и о личной жизни. Удачный период для новых романтических знакомств или планирования беременности.

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Астрологический прогноз от Валентины Виттрок

Баловни судьбы, согласно прогнозу астропсихолога Валентины Виттрок, в этом апреле Овны. Они отмечают дни рождения, оказываются в центре внимания и ожидают хороших финансовых новостей, которые им обещает с 12- го апреля Меркурий. К этой планете с 21- го апреля присоединится и Солнце, что в очередной раз говорит об успешности дел. Но в последний день месяца произойдет солнечное затмение в Тельце, потому нужно быть очень внимательными с финансами.

У Дев на первом плане в апреле будет сотрудничество с зарубежными партнерами. Именно благодаря выгодным предложениям из-за границы получится заработать хорошие деньги. Во второй половине месяцы Девы почувствуют на себе влияние планеты Меркурий, которая окажется в зоне контакта с зарубежными странами. Так что большая вероятность переезда на ПМЖ или наоборот возращения домой.

Один из самых успешных знаков зодиака, согласно прогнозу астролога в апреле — Рыбы. По словам Валентины Виттрок, на Рыб будут сыпаться удачи как из рога изобилия. Людей, рожденных под этим знаком зодиака, ждут хорошие финансовые перспективы, несмотря на все трудности, с которыми приходится сталкиваться в нынешних реалиях, а также неожиданные встречи, любовь. Но нужно быть осторожными в середине месяца с окружающими людьми, чтобы не обидеть кого лишний раз. Влияние планеты Марс в этот период сделает Рыб раздражительными и нервозными.

Астрологический прогноз от Марины Скади

По словам астролога Марины Скади, в целом, апрель будет месяцем нового жизненного цикла, когда активизируются жизненная и творческая энергии. 5 апреля Венера войдет в знак Рыбы, благодаря чему люди станут добрее друг к другу.

С 11 апреля планета Меркурий движется по Тельцу. Это будет время, которое дает возможность найти дополнительные ресурсы, в том числе материальные. 12 апреля случится эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах. Предыдущий раз такое происходило 166 лет назад — в марте 1956 года. С этого моменты все острые ситуации будут сглаживаться. С 16 апреля полнолуние в Весах. Две недели после люди будут охотнее идти на компромисс и уступать друг к другу. В целом в апреле, благодаря влиянию разных планет, люди станут более рассудительными.

С 20 апреля начнется период финансовой нестабильности. А 30 апреля произойдет Солнечное затмение в Тельце, которое откроет коридор затмений. В этот день, по словам астролога, Меркурий перейдет в знак Близнецы. Транзит поможет людям осознать важные вещи,стать спокойнее и отнестись с пониманием к серьезным переменам, которые будут происходит с ними в последующие две недели.

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