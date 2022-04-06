Три знаки зодіаку, на яких чекає успіх у квітні 2022

На думку астрологів, нинішній квітень – місяць усього нового. Фінансові успіхи чекають на людей, народжених під знаками Овна, Риби, Діви.

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Астрологічний прогноз від Анжели Перл

Квітень починається з молодика у знаку Овен. Новий місяць — це завжди нові енергії. Тому у всіх Овнів, хто народився на початку місяця, починається буквально нове життя, нові можливості. Все нове. Овнів чекає у квітні переїзд, новий статус чи романтичні стосунки. 12 квітня Овнів будуть новини про фінанси, а 21 — прибуток, виплати чи подарунок. При цьому астролог попереджає, що не варто марнувати гроші, оскільки після 29 квітня на півроку у Овнів загальмуються процеси, пов'язані з кар'єрою та роботою.

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Ще одному знаку зодіаку — Дівам — зірки обіцяють фінансовий місяць. На початку квітня на Дев чекають новини про спадщину, вигідні бізнес-пропозиції. Грошовий потік у квітні буде пов'язаний із міжнародними контактами, документами, переїздом. З 16 квітня для Дів відкривається важливий період. Можливо, ви завершите роботу та звільнитеся. 21 квітня Дів чекають подорожі, переїзди та приємні новини здалеку. 30 квітня — переїзд, зміна громадянства, можливе навчання.

У Риб молодик 1 квітня був у другому Домі. Це Дім грошей, прибутку. Тож Риб у квітні очікують на доходи, фінансові подарунки, можливо, нова робота. Астролог зазначає, що 9-12 квітня — магічний період, який обіцяє Рибам реалізацію. Йдеться не лише про фінансові питання, а й про особисте життя. Вдалий період для нових романтичних знайомств чи планування вагітності.

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Астрологічний прогноз від Валентини Віттрок

Балуванці долі, згідно з прогнозом астропсихолога Валентини Віттрок, у цьому квітні Овни. Вони відзначають дні народження, опиняються в центрі уваги і чекають на хороші фінансові новини, які їм обіцяє з 12-го квітня Меркурій. До цієї планети з 21 квітня приєднається і Сонце, що учергове говорить про успішність справ. Але в останній день місяця відбудеться сонячне затемнення у Тельці, тому треба бути дуже уважними з фінансами.

У Дів на першому плані у квітні буде співпраця із закордонними партнерами. Саме завдяки вигідним пропозиціям з-за кордону вдасться заробити непогані гроші. У другій половині місяця Діви відчують на собі вплив планети Меркурій, яка опиниться в зоні контакту із зарубіжними країнами. Отже, велика ймовірність переїзду на ПМП або навпаки повернення додому.

Один із найуспішніших знаків зодіаку, згідно з прогнозом астролога у квітні — Риби. За словами Валентини Віттрок, на Риб сипатимуться удачі як з рогу достатку. На людей, народжених під цим знаком зодіаку, чекають хороші фінансові перспективи, незважаючи на всі труднощі, з якими доводиться стикатися в нинішніх реаліях, а також несподівані зустрічі, кохання. Але треба бути обережними в середині місяця з оточенням, щоб не образити когось зайвий раз. Вплив планети Марс у цей період зробить Риб дратівливими та нервозними.

Астрологічний прогноз від Марини Скаді

За словами астролога Марини Скаді, загалом квітень буде місяцем нового життєвого циклу, коли активізуються життєва та творча енергії. 5 квітня Венера увійде у знак Риб, завдяки чому люди стануть добрішими одне до одного.

З 11 квітня планета Меркурій рухається Тільцем. Це буде час, який дозволяє знайти додаткові ресурси, зокрема матеріальні. 12 квітня трапиться епохальне сполучення Юпітера та Нептуна в Рибах. Попереднього разу таке відбувалося 166 років тому — у березні 1956 року. З цього моменту всі гострі ситуації згладжуватимуться. З 16 квітня повня у Терезах. Два тижні опісля люди охоче йтимуть на компроміс і поступатимуться одне одному. Загалом у квітні, завдяки впливу різних планет, люди стануть розважливішими.

З 20 квітня розпочнеться період фінансової нестабільності. А 30 квітня відбудеться Сонячне затемнення у Тельці, яке відкриє коридор затемнень. Цього дня, за словами астролога, Меркурій перейде на знак Близнюка. Транзит допоможе людям усвідомити важливі речі, стати спокійнішим і поставитися з розумінням до серйозних змін, що відбуватимуться з ними у наступні два тижні.

Раніше Фокус писав про те, що думають астрологи про війну в Україні і коли вдасться її припинити.