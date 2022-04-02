Війна чи мир. Що чекає на Україну у квітні 2022, на думку астрологів

Перемога обов'язково буде за українцями, проте перед нами ще низка випробовувань та складнощів.

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Астрологи взялися за тему війни в Україні та запитують у планет, що ж чекає на українців у квітні 2022 року.

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Астрологічний прогноз про війну в Україні від Олександра Беспалова

Олександр Беспалов говорить: "У квітні 2022 буде транзит Сатурна в Козерозі. Транзит — це планетарний період. Сатурн — це повелитель карми, владика карми. Він перебуває в Козерозі до 29 квітня 2022", — зазначає астролог, додавши, що коли у 2020 році було таке положення, людей по всьому світу косила пандемія коронавірусу.

На початку ж місяця закінчиться поєднання Марса та Сатурна — 7 квітня його останній день. А Марс — це доблесть, агресія, війна, планета зброї та спорту. Ця комбінація продовжиться до 7 квітня, а після цього відчутна напруга спаде.

Коли таке поєднання Марса та Сатурна було в 1939 році, почалася Друга світова війна. Також ця комбінація супроводжувала розпад радянського союзу та карибську кризу.

[ + – ] Прогноз від астролога Олександра Беспалова

З 8 по 12 квітня, за словами астролога, буде розподілення людей, тож можливі конфлікти. Беспалов зазначає, що найближчі три місяці всім буде морально важко, до чого треба підготуватися.

Астрологічний прогноз на квітень від Станіслави Бояркіної

За словами астрологині Станіслави Бояркіної, поєднання Юпітера та Нептуна відбудеться 12 квітня 2022 року. Ми проживемо якийсь унікальний момент, який змінить хід подій. Зміниться суспільний тренд.

Також у четвертому місяці року буде Новий Місяць в Овні. Формується закладення нового циклу — процесу, який буде розкриватися протягом року. Люди входять у новий простір.

[ + – ] Астрологічний прогноз від Станіслави Бояркіної

Станіслава нагадала, що астрологічний рік починається в березні, а не 1 січня, як святкує майже вся планета.

У квітні Венера поступово приходить від Марса до Сатурна — а Сатурн змусить нас усіх трохи загальмувати, на відміну від "бойового" Марса.

4 квітня квадрат Місяць-Сатурн — конфлікт між суспільством і структурою, тобто владою, нормою та правилами, які існують у світі.

5 квітня — піковий момент внутрішньої напруги, яку всі відчують.

15 квітня — Місяць без курсу, у вільному ході. На цей день не варто планувати важливі заходи. Місяць не має аспектів з жодною планетою, хоча розташований напроти них.

16-17 квітня — пік емоційної напруги, повний Місяць у Терезах. Не варто щось планувати, оскільки неконтрольовані емоції можуть зруйнувати всі плани. Треба спостерігати за своїм станом, своїми реакціями, регулювати своє життя та не вступати в конфліктні ситуації задля уникнення руйнувань.

З 22 квітня зв'язок Венери з Юпітером та Нептуном. Це незвичайний день з дуже позитивною енергією. Варто налагоджувати діалоги та контакти.

30 квітня — 1 травня сонячне затемнення в Тельці. Затемнення Сонця — це затемнення свідомості. Люди можуть помилятися в тому, що вони бачать і відчувають. Дуже важливо спостерігати за своїми емоціями.

Проте не варто боятися затемнення, воно зазвичай приносить у життя людей щось нове — роботу, знайомства, принцип спілкування. Треба готуватися до того, що ми побачимо щось незвичайне. І це залишиться надалі в нашому житті.

Астрологічний прогноз про війну в Україні від Ірини Абдраїмової

Експертка з астрології Ірина Абдраїмова зазначила, що кожен важкий період — це вибір нашої душі. А зараз настає час хаосу, проте цим хаосом можна керувати, якщо навчитися.

Ірина зазначила поєднання Юпітера та Нептуна у квітні. У цей період варто ухвалювати рішення дуже усвідомлено.

[ + – ] Прогноз на квітень 2022 від астрологині Ірини Абдраїмової

Знак Телець, який також домінуватиме у квітні — це земельний ресурс. Тож ввімкнеться механізм перегляду кордонів держав. Він може продовжитися до 2024 року.

Проте у квітні ми відчуємо єднання з усім живим та щиро бажатимемо допомогти.

Перші числа квітня будуть доволі напруженими і існуватиме загроза активних бойових дій. Проте друга частина квітня та травень — це час для розмови та перемир'я. Є ймовірність, що тиша буде недовгою і восени станеться нове загострення конфлікту.

Нагадаємо, впливові астрологи та тарологи дали свої прогнози щодо війни в Україні в цілому.