Война или мир. Что ждет Украину в апреле 2022 года, по мнению астрологов

Победа обязательно будет за украинцами, но перед нами еще ряд испытаний и сложностей.

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Астрологи взялись за тему войны в Украине и спрашивают у планет, что ждет украинцев в апреле 2022 года.

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Астрологический прогноз по войне в Украине от Александра Беспалова

Александр Беспалов считает, что "в апреле 2022 нас ожидает транзит Сатурна в Козероге. Транзит — это планетарный период. Сатурн — это повелитель кармы, владыка кармы. Он находится в Козероге до 29 апреля 2022 года", — отмечает астролог, добавив, что когда в 2020 году было такое положение, людей по всему миру косила пандемия коронавируса.

В начале месяца закончится соединение Марса и Сатурна — 7 апреля его последний день. А Марс – это доблесть, агрессия, война, планета оружия и спорта. Эта комбинация продлится до 7 апреля, а после этого ощутимое напряжение спадет.

Когда такое соединение Марса и Сатурна было в 1939 году, началась Вторая мировая война. Эта комбинация также сопровождала распад советского союза и карибский кризис.

[ + – ] Прогноз от астролога Александра Беспалова

С 8 по 12 апреля, по словам астролога, будет распределение людей, так что возможны конфликты. Беспалов отмечает, что в ближайшие три месяца всем будет морально тяжело, к чему нужно подготовиться.

Астрологический прогноз на апрель 2022 от Станиславы Бояркиной

По словам астролога Станиславы Бояркиной, соединение Юпитера и Нептуна состоится 12 апреля 2022 года. Мы проживем какой-то уникальный момент, который изменит ход событий. Сменится общественный тренд.

Также в четвертом месяце года будет Новолуние в Овне. Формируется закладка нового цикла – процесса, который будет раскрываться в течение года. Люди входят в новое пространство.

[ + – ] Астрологический прогноз от Станиславы Бояркиной

Станислава напомнила, что астрологический год начинается в марте, а не 1 января, как празднует почти вся планета.

В апреле Венера постепенно приходит от Марса к Сатурну – а Сатурн заставит нас всех немного затормозить, в отличие от "боевого" Марса.

4 апреля квадрат Луна-Сатурн — конфликт между обществом и структурой, то есть властью, нормой и правилами, существующими в мире.

5 апреля — пиковый момент внутреннего напряжения, которое все почувствуют.

15 апреля — Луна без курса, в свободном ходу. В этот день не стоит планировать важные мероприятия. Луна не имеет аспектов ни с одной планетой, хотя расположена против них.

16-17 апреля — пик эмоционального напряжения, полная Луна в Весах. Не стоит что-либо планировать, поскольку неконтролируемые эмоции могут разрушить все планы. Следует наблюдать за своим состоянием, своими реакциями, регулировать свою жизнь и не вступать в конфликтные ситуации во избежание разрушений.

С 22 апреля связь Венеры с Юпитером и Нептуном. Это необычный день с очень хорошей энергией. Следует налаживать диалоги и контакты.

30 апреля – 1 мая солнечное затмение в Тельце. Затемнение Солнца – это затемнение сознания. Люди могут заблуждаться в том, что они видят и чувствуют. Очень важно наблюдать свои эмоции.

Однако не стоит бояться затемнения, оно обычно приносит в жизнь людей что-то новое — работу, знакомства, принцип общения. Надо готовиться к тому, что мы увидим что-нибудь необычное. И это останется в нашей жизни надолго.

Астрологический прогноз по войне в Украине от Ирины Абдраимовой

Эксперт по астрологии Ирина Абдраимова отметила, что каждый тяжелый период — это выбор нашей души. А сейчас наступает время хаоса, но этим хаосом можно управлять, если научиться.

Ирина отметила сочетание Юпитера и Нептуна в апреле. В этот период следует принимать решение очень осознанно.

[ + – ] Прогноз на апрель 2022 от астролога Ирины Абдраимовой

Знак Телец, который будет доминировать в апреле — это земельный ресурс. Так что включится механизм пересмотра границ государств. Он может продлиться до 2024 года.

Однако в апреле мы почувствуем единение со всем живым и будем искренне желать помочь.

Первые числа апреля будут достаточно напряженными и будет угроза активных боевых действий. Однако вторая часть апреля и май – это время для разговора и перемирия. Есть вероятность, что тишина будет недолгой и осенью произойдет новое обострение конфликта.

Напомним, влиятельные астрологи и тарологи дали свои прогнозы по поводу войны в Украине в целом.