Кінець війни в квітні-травні 2022. Прогнози астролога й екстрасенса

За словами одного з експертів, на травневі свята ми будемо смажити шашлики.

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Відомі астрологи й екстрасенси випитують у планет про плани політиків і майбутнє України. Багато з них твердо впевнені в перемозі України у війні, дехто стверджує, що вона вже перемогла.

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Астрологиня Анна Карпєєва

Анна Карпєєва на телеканалі "Україна" розповіла про те, що Україна обов'язково переможе, проте на цьому всі біди світу не закінчаться.

"У нас народ характеризується Місяцем у Водолії… Зараз планета Сатурн прийшла. Це складна планета, яка означає труднощі для народу. І вона там пробуде до січня 2023 року. Тобто людям буде складно в цей період…. Якщо проаналізувати ситуацію, то це світова війна. Ми перебуваємо в такому піку, що в травні щось станеться на світовій арені. Червень буде відносно легким. Я побачила, що жінки побачать своїх чоловіків. Значить, заново воєнний стан вводити не будуть. Але не варто розслаблятися, тому що будуть ще важкі періоди. Вірити Росії не можна", — зазначила астрологиня.

[ + – ] Прогнози Анни Карпєєвої щодо розвитку подій в Україні

Також, за словами Анни, восени 2023 на Україну чекає ретроградний Марс. А скільки Марс — це бог війни, а отже і планета війни, спалахнуть давні воєнні конфлікти. А Україна вже не буде центром воєнних дій. В інших точках світу також будуть заворушення.

Проте Анна Карпєєва твердо впевнена в тому, що за Україною перемога: "Україна переможе. Ми переможемо. Крим наш!"

Щодо осені, то жовтень, листопад буде складним, тобто будуть продовжуватися воєнні дії після невеликого затишшя і перемир'я.

"З приводу нашого президента, то дата, коли його вибрали, у травні, тоді зірки на небі такі були, що цей чоловік правитиме країною під час воєнних дій. Була ймовірність, що на його життя будуть скоєні замахи", — розповіла астрологиня, зазначивши, що найбільша ймовірність замаху була в січні 2022 року, проте, як відомо, Володимир Зеленський живий.

"Майбутнє нашої країни таке, що в нас будуть вливати гроші й нас це врятує… Треба всі сили зосередити на полях, на сільському господарстві, аби була їжа і не було згодом голоду… Можливо, будуть ухвалюватися нові закони", — зазначила Карпєєва.

Також жінка додала, що наступного року в США також будуть великі проблеми: "Активна фаза почалася в Україні, а далі все перенесеться на Європу, Америку".

Екстрасенс Сергій Кобзар

Учасник битви екстрасенсів Сергій Кобзар почав розмову з питання щодо можливої участі білорусів у війні проти України. "Момент того, що білоруси перейшли кордон і почали воювати це різні речі… Коли буде Гаага, Путіна вже не буде, а вусатий сяде", — зазначив екстрасенс, маючи на увазі самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

Зокрема Сергій зазначив важливість подальшого тиску санкцій на РФ: "Якщо не буде добита економіка, армія, є можливість реваншу. Пораненого ведмедя залишати не можна. Його треба знищувати. Повністю знищити економіку, до такого стану, щоб у них стояв вибір між купити кілограм борошна чи порох для патронів".

[ + – ] Прогнози екстрасенса щодо закінчення війни в Україні

Ймовірність внутрішнього перевороту в РФ, за словами екстрасенса, дуже висока. Також буде територіальне розділення Росії. "Розвал буде 100 відсотків. Як тільки закінчиться війна, впаде режим, буде розділення територій".

Щодо свого рідного міста Одеси Кобзар відповів, що в цьому місті все буде добре. "Момент енергетики тут розкачаний по повній програмі… Це така собі держава в державі".

Війна, за словами екстрасенса, виграна ще на початку березня, а перемога буде за нами в кілька етапів.

"На травневі свята ми будемо смажити шашлики!"

Нагадаємо, коли та як закінчиться війна в Україні, за прогнозами інших впливових астрологів і тарологів.