Конец войны в апреле-мае 2022. Прогнозы астролога и экстрасенса

По словам одного из экспертов, на майские праздники украинцы будут жарить шашлыки.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Известные астрологи и экстрасенсы "консультируются" с планетами о планах политиков и будущем Украины. Многие твердо уверены в победе Украины в войне, некоторые утверждают, что победа уже за нами.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Астролог Анна Карпеева

Анна Карпеева на телеканале "Украина" рассказала о том, что Украина обязательно победит, однако на этом все беды мира не закончатся.

"У нас народ характеризуется Луной в Водолее… Сейчас планета Сатурн пришла. Это сложная планета, которая означает трудности для народа. И она там пробудет до января 2023 года. То есть людям будет сложно в этот период… Если проанализировать ситуацию, то это мировая война. Мы находимся в таком пике, что в мае что-то произойдет на мировой арене. Июнь будет относительно легким. Я увидела, что женщины увидят своих мужчин. Значит, заново военное положение вводить не будут. Но не стоит расслабляться, потому что будут еще тяжелые периоды. Верить России нельзя", — отметила астролог.

[ + – ] Прогнозы Анны Карпеевой по развитию событий в Украине

Также, по словам Анны, осенью 2023 года Украину ждет ретроградный Марс. А так как Марс – это бог войны, а значит и планета войны, вспыхнут давние военные конфликты. А Украина уже не будет являться центром военных действий. В других точках мира тоже будут беспорядки.

Однако Анна Карпеева твердо уверена в том, что за Украиной победа: "Украина победит. Мы победим. Крым наш!"

Что касается осени, то октябрь, ноябрь будет сложным, то есть будут продолжаться военные действия после небольшого затишья и перемирия.

"По поводу нашего президента, то дата, когда его выбрали, в мае, тогда звезды на небе так были, что этот мужчина будет править страной во время военных действий. Была вероятность, что на его жизнь будут совершены покушения", — рассказала астролог, отметив, что самая большая вероятность покушения была в январе 2022 года, однако, как известно, Владимир Зеленский жив.

"Будущее нашей страны такое, что в нас будут вливать деньги и нас это спасет ... Надо все силы сосредоточить на полях, на сельском хозяйстве, чтобы была еда и не было впоследствии голода ... Возможно, будут приниматься новые законы", — отметила Карпеева.

Также женщина добавила, что в следующем году в США будут большие проблемы: "Активная фаза началась в Украине, а дальше все перенесется на Европу, Америку".

Экстрасенс Сергей Кобзарь

Участник битвы экстрасенсов Сергей Кобзарь начал разговор с вопроса о возможном участии белорусов в войне против Украины. "Момент того, что белорусы перешли границу и начали воевать это разные вещи... Когда будет Гаага, Путина уже не будет, а усатый сядет", — отметил экстрасенс, имея в виду самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

В частности, Сергей отметил важность дальнейшего давления санкций на РФ: "Если не будет добита экономика, армия, есть возможность реванша. Раненого медведя оставлять нельзя. Его надо уничтожать. Полностью уничтожить экономику, до такого состояния, чтобы у них стоял выбор между купить килограмм муки или порох для патронов".

[ + – ] Прогнозы экстрасенса по окончании войны в Украине

Вероятность внутреннего переворота в РФ, по словам экстрасенса, очень высока. Также будет территориальное разделение России: "Развал будет 100 процентов. Как только закончится война, рухнет режим, будет разделение территорий".

Относительно своего родного города Одессы Кобзарь ответил, что в этом городе все будет хорошо. "Момент энергетики здесь раскатан по полной программе… Это своеобразное государство в государстве".

Война, по словам экстрасенса, выиграна еще в начале марта, а победа последует за нами в несколько этапов.

"На майские праздники мы будем жарить шашлыки!"

Напомним, когда и как закончится война в Украине, по прогнозам других влиятельных астрологов и тарологов.