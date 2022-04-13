Три знака зодиака, которым повезет с деньгами до конца апреля 2022

Апрель является особым месяцем, ведь это время начинания и возрождения всего живого на планете после холодной зимы.

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Почти половина апреля уже прошла, но есть еще две недели для того, чтобы использовать в свою пользу расположение планет и звезд и улучшить свое материальное положение благодаря простым действиям. Но для начала нужно узнать астро- и таропрогноз своего знака зодиака.

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Таропрогноз от Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл часто анализирует все знаки зодиака и составляет для них персональные гороскопы. Но также она делает и расклады на картах таро. Поэтому, по словам карт, в апреле 2022 года Весов, Раков и Стрельцов ждет особое финансовое благополучие.

Весы

Деньги возле Весов в этом месяце будут вращаться в любом случае. Возможно, даже сами Весы будут кому-то помогать финансово, а значит деньги точно будут.

"Если какой-то вопрос сейчас стоит перед вами: получу ли я государственную помощь, помогут ли мне родители, то ответ — ДА, деньги вы получите", — рассказала специалист.

Также Анжела достала среди прочего и карту справедливости. То есть Весы получат в апреле деньги, которые им полагаются. Возможно, это будет возвращенный долг, алименты, деньги по договорам и т.д.

[ + – ] Анжела Перл о достатке в жизни Весов в апреле 2022

"Проблем с финансами точно не будет. Еще одна финансовая карта. Это девятка пентаклей. Карта кульминации. Завершение чего-то. Карта комфорта и пребывания в комфортной ситуации, когда всего хватает", — отметила таролог.

Также Весов скорее всего ожидает переезд в какое-то другое место и начало дела, которое они давно планировали начать и которое принесет хорошую прибыль и гармонию в жизни.

Рак

Для Раков в апреле 2022 года выпадает среди прочего Паж жезлов — карта начинания. У этого знака зодиака будет новый бизнес, новое дело, за которым нужно будет присматривать и которое соответственно принесет хорошие финансы.

Также встанет вопрос касательно недвижимости. Может быть, у Раков будет переезд. Но люди этого знака зодиака точно будут долго обдумывать по ночам, как правильно поступить. Однако они знают, как правильно выбрать решение и не ошибутся в своем конечном поступке. Ведь Раки — маги своей жизни.

[ + – ] Анжела Перл о финансовом достатке у Раков в апреле 2022

В частности Анжела достала карту прибыли и сбора урожая для Раков в апреле 2022 года. То есть тот Рак, который вкладывается сейчас во что-то, например в обучение, точно добьется успеха и соберет свой урожай должным образом.

Стрелец

У Стрельцов в апреле 2022 года состоится какая-то сделка, которая пройдет очень быстро и принесет прибыль.

Таролог достала карту Десятки пентаклей, которая означает хорошую прибыль, покупку или продажу недвижимости, что принесет немалые деньги в этом месяце.

[ + – ] Анжела Перл о Стрельцах в апреле 2022

Также Стрельцов ждет движение к лучшему, когда человек от беспокойных вод плывет к более спокойным.

А карта Паж чаш выпала два раза, что означает, что Стрельцы в этом месяце точно получат радостную новость.

Александр Беспалов

По словам специалиста, самым главным событием месяца станет транзит Юпитера 14 апреля 2022 года. Он, безусловно, несет удачу и успех для всех знаков. Однако в течение года Юпитер будет находиться именно в Рыбах в 12 доме.

Что касается конкретных знаков зодиака на апрель 2022, то можно выделить следующие:

Тельцы – Юпитер пойдет для них в 11 доме. Тельцов ждут высокие цели, амбиции, новая работа и друзья. Новый бизнес, контракты, а соответственно и хороший достаток. Юпитер подарит безусловные преимущества этому знаку.

Близнецы – 10 дом. В жизни Близнецов будет происходить карьерный рост, перспективы и довольно положительный период.

Раки – 9 дом. Их ждут путешествия, улучшение в духовном плане и новая работа с новыми возможностями и прибылью. Раки ощутят поддержку со стороны работодателей. Однако следует балансировать свою жизнь между материальным и духовным.

[ + – ] Александр Беспалов о главных событиях апреля 2022 года

Напомним, когда Украину ждет победа. По словам одного из экспертов, уже на майские праздники украинцы будут жарить шашлыки.

Также Фокус писал о знаках зодиака, которым скоро повезет в любви.